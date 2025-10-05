Кирил Десподов и ПАОК сломиха Олимпиакос

Кирил Десподов и ПАОК сложиха край на своята серия от две поредни равенства в гръцката Суперлига. Българинът и неговите съотборници матираха Олимпиакос с 2:1 в мач от шестия кръг, който се изигра на стадион "Тумба".

Нападателят започна сред резервите и се появи в игра през второто полувреме. Българският национал се появи в 63-та минута.

Гостите от Пирея откриха резултата преди почивката, когато Чикиньо се разписа след свалена топка от централния нападател Айюб Ел Кааби.

Второто полувреме започна с принудителна смяна на вратаря на ПАОК, тъй като Иржи Павленка получи контузия и отстъпи мястото си на Антонис Цифцис. След няколко разменени атаки, в 63-ата минута ПАОК изравни резултата чрез бразилеца Тайсон. Ортега допусна грешка, подхлъзна се и даде възможност на крилото да влезе в наказателното поле отляво, да напредне и да отбележи с десния крак отблизо за 1:1. Веднага след попадението той се затича към треньора Разван Луческу и му се развика ядосан: Айде сега ме извадете!, виждайки как крилото от България Десподов вече беше готов да се появи в игра. И Луческу действително направи тази смята, след което горещо прегърна ядосания бразилец.

В 72-ата минута Олимпиакос можеше да излезе отново напред, но Ел Кааби не успя да оползотвори подаването на Чикиньо. И бяха наказани минута по-късно, когато ПАОК спечели дузпа чрез Константелиас. Плеймейкърът тръгна с топката, но беше препънат от Жоао Коща и съдията Харм Озмерс от Германия отсъди дузпа, която беше реализирана за 2:1 от Андрия Живкович.

До края на мача ПАОК доминираше. В 82-ата минута резултатът стана 3:1 след грешка в защитата на Олимпиакос. Бианконе сбърска, а Якумакис стреля отблизо, но след проверка от съдиите в стаята за видеопомощ (ВАР) голът беше отменен заради нарушение в атака на Янис Константелиас. Малко преди края на срещата Якумакис тресна и гредата с далечен удар, а Лука Иванушец почти вкара с глала след подаване на Десподов, но късметът му изневери.

АЕК (Атина) остава на върха с 16 точки пред ПАОК с 14, Олимпиакос с 13 и Левадиакос и Арис (Солун) с по 10.