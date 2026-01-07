Ламин Ямал е най-скъпият футболист в света

Ламин Ямал оглави световната класация за най-висока пазарна стойност в началото на 2026 година. Според актуалните данни на Футболната обсерватория (CIES), младата звезда на Барселона е оценена на впечатляващите 343,1 милиона евро, което го прави единствения футболист в света с цена над границата от 300 милиона. Второто място заема Ерлинг Холанд от Манчестър Сити с прогнозна стойност от 255,1 милиона евро.

Миналогодишният лидер в подреждането Джуд Белингам вече отстъпи позиции и с оценка от 153 милиона евро се нарежда четвърти. Пред него е Килиан Мбапе със 201,3 милиона, докато петицата се допълва от Майкъл Олисе, чиято стойност достига 136,9 милиона евро.

При вратарите най-висока стойност има Джанлуиджи Донарума с 81 милиона евро. Лидер сред централните защитници е Пау Кубарси, оценяван на 110 милиона, докато при крайните бранители първото място заема Нико О’Райли с 90 милиона евро.

В рамките на българското първенство най-скъпият футболист остава нападателят на Лудогорец Кайо Видал, чиято пазарна цена варира между 3,6 и 4,2 милиона евро. След него се нарежда капитанът на Левски Марин Петков с оценка между 3 и 3,5 милиона, а трети е вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов, чиято стойност се движи в диапазона 2,6–3 милиона евро.