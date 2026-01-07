Ливърпул загуби голмайстора си за дербито с Арсенал

Голмайсторът на Ливърпул Юго Екитике ще пропусне гостуването на Арсенал в четвъртък, тъй като все още не е тренирал със съотборниците си, разкри мениджърът Арне Слот. Французинът не игра и в последния мач срещу Фулъм, в който атаката бе водена от Коди Гакпо.

"Юго все още не е тренирал и не знам дали ще може да го направи днес. И преди два дни ви казах, че той няма да отсъства дълго, но мачовете идват бързо. Може би ще му отнеме още няколко дни, за да се завърне", заяви Слот преди дербито с лидера в класирането.

"Джо Гомес обаче се завръща и това ще ни помогне много. Не мисля, че ще намерите треньор на този свят, който е доволен от това, че разполага само с двама централни защитници. Привлякохме изключително талантлив футболист в лицето на Джовани Леони, който обаче ще се завърне чак за следващия сезон. Наложи се да приема тази ситуация такава, каквато е", продължи нидерландецът.

Ливърпул прави много странен сезон, който премина през дълга победна серия, още по-продължителна от загуби и временна стабилизация в края на календарната година. Мърсисайдци обаче направиха равенства в последните си два мача срещу Фулъм и Лийдс.

"Арсенал е топ отбор със страхотен мениджър и чакат с нетърпение мача, но това важи и за нас. Доказали сме многократно, че можем да печелим дори тогава, когато не сме в най-добрата си форма. Имаме талантливи футболисти и показахме, че можем да се надиграваме с отбори като Реал Мадрид, Атлетико и Астън Вила", каза Слот.

"Една победа срещу Арсенал ще ни докаже, че можем да побеждаваме и в късните етапи на Шампионската лига. Трябва да бъдем напълно готови, защото те са заредени с позитивна енергия", завърши треньорът на Ливърпул.