Христо Янев: Пътят ще бъде труден и тежък, но ние ще го извървим

Не съм доволен от резултата, подчерта старши треньорът на ЦСКА.

Христо Янев: Пътят ще бъде труден и тежък, но ние ще го извървим
Снимка: startphoto.bg
Христо Янев остана доволен от видяното, но и не от резултата за ЦСКА след третото поредно равенство в Първа лига. „Армейците“ не успяха да пречупят Лудогорец, завършвайки 0:0 на Националния стадион „Васил Левски“. Според треньора „червените“ са били непримирими.

"Поздравих момчетата в съблекалнята. Показаха голямо желание, показаха дух и това трябва да виждаме постоянно. Това може да промени облика на ЦСКА и по този начин да върнем нашата увереност. Създадохме много ситуации, не съм доволен от резултата. Бяхме на косъм от това да отбележим гол, имахме 2-3 стопроцентови ситуации в края. Бяхме непримирими, не се дръпнахме в глуха защита и използвахме всяка възможност да атакуваме", започна наставникът.

"За много кратко време успяваме да променим облика на всеки един. Бяхме добри в притежанието на топката, в прехода в атака, защитавахме по начина, по който бяхме планирали. Само червеният картон ни попречи да изпълним накрая плана си докрай", добави той.

Специалистът подкрепи нападателя Леандро Годой, който пропусна най-добрата възможност за гол в края на мача.

"Ако искаме да имаме отбор, трябва да бъдем заедно и в тежките моменти. Цялата съблекалня подкрепя Лео, той е сериозно момче, днес нямаше шанс да отбележи, но съм сигурен, че ще ни донесе много голове. Трябва да имаме търпение, пътят ще бъде труден и тежък, но ние сме тук, за да го извървим“, заключи Янев.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА #Христо Янев

