Руи Мота: Не коментирам съдиите, пътят е много дълъг

Руи Мота не бе много доволен от четвъртото равенство на Лудогорец през сезона в Първа лига. Действащите шампиони си тръгнаха с точка при визитата си на ЦСКА след 0:0 на Националния стадион „Васил Левски“ Треньорът на разградчани отказа коментар за съдиите след мача.

"Трябва да разделим мача на няколко части. Започнахме добре, през първата част бяхме по-добри от ЦСКА, създадохме някои възможности, вкарахме гола, но пък беше отменен. След това през втората част отново започнахме добре, но много време се загуби, падна ритъмът на играта. И това е добре за отбора, който не е с топката. Трябваше да се справим с това накъсване на ритъма. Трябваше да имаме повече качество в последната третина. Имахме преднина, създавахме пространствата, за да вкараме гол, но така и не успяхме да доставим добра топка в наказателното поле, да направим добър удар и да вкараме. Когато е по този начин, е тежко. Чувстваш, че можеш да спечелим, но не си взел трите точки“, бяха първите думи на португалеца.

Той отговори на въпрос, свързан с това какви изводи си е направил след мача с Левски, както и след този срещу „армейците“.

"Различни мачове днес и с Левски. Както казах, доминирахме в първите 45 минути. След това трябваше да имаме повече качество в третата третина, за да материализираме това, което отборът правеше до тази третина. ОК, през първата част имахме някои страхотни ситуации. През второто полувреме след червения картон трябваше да се възползваме от владеенето на топката, но трябваше и да имаме повече качество във финалните зони, да бъдем по-балансирани. Знам, че играчите имаха много желание да спечелят мача“.

"Да, 4 точки изоставаме, но с мач по-малко. Не е това, което искахме, но искахме да спечелим. В крайна сметка сме на един мач от това да сме 1-и, ако вземем и отложения двубой. Пътят е много дълъг. Знам, че имаме потенциал да се развие стил, да бъдем по-добри".

В края на първото полувреме между двете резервни скамейки имаше напрежение, което се пренесе и при напускането на двата отбора към съблекалните. Наставникът беше попитан каква е неговата гледна точка за ситуацията.

"Играчите ни, които загряваха, казаха, че са замервани от публиката с монети. За напрежението в тунела – видяхте как третираха нашите играчи. Не беше нормално. Говоря единствено с треньора, и той говори единствено с мене. Ако искат да говорят с щаба ми, това не е ОК. Аз не искам да говоря с техния щаб, но всичко беше нормално. След това дойдоха хора, които не знаеха какво се случва и искаха да направят проблем. Това е футболът, особено при такова съперничество. В крайна сметка за мене всичко приключи нормално".

"Съдиите? Няма да коментирам. Има хора, които трябва да се занимават с това. Моето мнение е различно, но това е", завърши Мота.