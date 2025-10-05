БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Локомотив София: Не ни пречете по един или друг начин

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 05:47 мин.
Спорт
Столичните "железничари" излязоха с позиция относно съдийството на мача срещу Славия.

ПФК Локомотив София
Снимка: startphoto.bg
Локомотив София отправи критики към съдийството на мача срещу Славия от Първа лига. Столичните „железничари“ са недоволни от Георги Кабаков, който отговаряше за ВАР системата в срещата от 11-ия кръг. Припомняме, че „белите“ спечелиха в петък с 2:0, а първият гол се оказа доста спорен.

Ето каква е позицията на тима от квартал „Надежда“:

На вниманието на цялата футболна общественост

Ръководството на „Локомотив“ (София) изразява своето възмущение от съдийските отсъждания в последните два двубоя на тима.

Две софийски дербита – два мача с изключителна важност и заряд срещу отбори с история и традиции, които се намират в труден период. В тези срещи станахме свидетели на редица спорни ситуации и няколко кристално ясни грешки – всички завършили с решения в наш ущърб.

В мача срещу ЦСКА халфът на гостите Джеймс Ето’о получи жълт картон за изключително грубо и застрашаващо здравето влизане срещу Божидар Кацаров в 26-ата минута. За абсолютно същото нарушение, само кръг по-рано, Ерол Дост бе изгонен с директен червен картон в Добрич, а нашият клуб не предяви никакви претенции към това решение. Проблемът настъпва, когато аршинът не е еднакъв.

В края на първото полувреме бе отсъдено нарушение за удар с лакът на Ето’о срещу Райън Бидунга. За жалост, от ситуацията не бе излъчено нито едно повторение, което ни кара да мислим, че със сигурност е допусната грешка – или нарушение изобщо не е имало, или, както е по-вероятно, е бил спестен втори жълт картон. В 62-рата минута дойде и най-скандалното решение в срещата: след опит за подаване на Луанн Аугусто бранителят на гостите Анхел Мартино пресрещна топката с ръка и по този начин предотврати чиста голова възможност пред Георги Минчев, който оставаше лице в лице с вратаря на ЦСКА.

Обяснението от ВАР арбитрите бе, меко казано, нелепо: „Не се виждаше от нашата камера.“ Не знаем каква точно е техниката в нашите импровизирани ВАР бусчета, но силно се съмняваме съдиите да имат по-лоша видимост от телевизионния зрител. А за него видимостта бе кристално ясна – както и самата ситуация.

Замълчахме си след всичко това. Погледнахме в собствената си градинка и започнахме подготовка за дербито със „Славия“. Още в 5-ата минута Райън Бидунга бе повален с две ръце от Емил Стоев в наказателното поле. Дори да сме склонни да приемем ситуацията за дискусионна, опасенията ни са, че в другото наказателно поле ВАР би се намесил.

И така стигаме до най-скандалната ситуация от началото на българското първенство – такава, която обиколи всички български медии и породи недоумение сред неутралните фенове. Ситуация, довела до купища колажи и шеги, свързани с националния ни отбор по волейбол. Ние няма да намесваме волейболистите ни, защото не искаме да петним името им, сравнявайки ги с каквото и да е от настоящото състояние на футбола ни. А на всичкото отгоре, отиграването на Мартин Георгиев от „Славия“ би било нередовно дори и във волейбола – „носена топка“.

Не разбираме защо този нередовен гол просто не бе отменен. Надали някой щеше да обърне особено внимание, но с признаването му вие сами нагнетявате още повече напрежение върху себе си – в момент, в който сте подложени на постоянни нападки от клубове, фенове и журналисти.

Напоследък стана „модерно“ да се изискват ВАР-аудиозаписи от спорни ситуации. Ние, като клуб, приветстваме това – щом в целия свят е възможно, защо само при нас „няма как“? Прозрачността, за която често се говори, би била от полза за цялата футболна общественост, нали? Дори вярваме, че изтеклите неофициално записи бяха само от полза за българските съдии. Надяваме се, че няма „кирливи ризи“ за криене.

Обяснението за признатия първи гол на „Славия“ от съдийската бригада бе: „Ръката (ръцете) е в естествено положение.“ Много би ни било интересно да чуем как най-реномираният и елитен български съдия Георги Кабаков гледа тази ситуация на ВАР и стига до това заключение.

Не искаме да мислим какво щеше да се случи, ако подобен гол бе признат във възлов двубой в битката за титлата. Всички в „Локомотив“ работим усърдно и честно, за да поставим основите за едно по-добро бъдеще за клуба. Затова Ви молим – не ни пречете по един или друг начин.“

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #ПФК Славия

