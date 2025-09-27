БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

ЦСКА не победи и при Христо Янев

Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
"Червените" завършиха 1:1 в двубоя с Локо София.

Локомотив София – ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА и Локомотив (София) завършиха 1:1 в столичното дерби от 10-ия кръг на Първа лига, което отбеляза завръщането на Христо Янев начело на "червените". Новият наставник не успя да прекъсне негативната тенденция – той стана десетият пореден треньор на "армейците", който не печели в първия си мач начело на тима.

"Червените" поведоха малко преди почивката чрез Йоанис Питас, който се разписа след хубаво подаване от Илиан Илиев. Попадението дойде с доза късмет и рикошет.

След почивката Локомотив вдигна оборотите и в 74-ата минута Георги Минчев изравни от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Спас Делев. Това бе първи гол за новия сезон с екипа на Локомотив за нападателя, който демонстрира хладнокръвие срещу Фьодор Лапоухов, въпреки че вратарят се консултира с треньора на вратарите преди удара.

До края и двата тима имаха своите шансове за победен гол – ЦСКА натисна, но удар на Давид Сегер мина на сантиметри от гредата, а в добавеното време Георги Чорбаджийски пропусна да донесе трите точки с удар с глава.

Локомотив също можеше да грабне победата – резервата Карузо направи сериозен пропуск в 92-ата минута, останал сам в наказателното поле.

Първа лига: Локомотив София - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив София #ПФК ЦСКА София

Станислав Генчев: Много трудно се играе срещу 14 човека
Станислав Генчев: Много трудно се играе срещу 14 човека
Христо Янев: Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва
Чете се за: 01:07 мин.
Първа лига: Локомотив София - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Черно море и Септември не се победиха
Чете се за: 01:42 мин.
Първа лига: Черно море - Септември София (ГАЛЕРИЯ)
Стилиян Петров се включи към поздравленията за българския национален отбор по волейбол за мъже
Чете се за: 00:40 мин.

България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Лавров: Всяка агресия срещу Русия ще срещне решителна реакция
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Трагедия в Индия: Най-малко 36 загинали на митинг за актьора и политик Виджай
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Бърз влак в направление Варна-София пътува със закъснение поради...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Акция срещу чуждестранните нарушители на пътя: 21 шофьори с...
Чете се за: 01:57 мин.
Сигурност и правосъдие
Протест в Барселона: Tуристи обстрелвани с водни пистолети
Чете се за: 00:37 мин.
Европа
Новите провокации на Русия и "стената срещу дронове"
Чете се за: 14:50 мин.
По света
