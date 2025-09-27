ЦСКА не победи и при Христо Янев

ЦСКА и Локомотив (София) завършиха 1:1 в столичното дерби от 10-ия кръг на Първа лига, което отбеляза завръщането на Христо Янев начело на "червените". Новият наставник не успя да прекъсне негативната тенденция – той стана десетият пореден треньор на "армейците", който не печели в първия си мач начело на тима.

"Червените" поведоха малко преди почивката чрез Йоанис Питас, който се разписа след хубаво подаване от Илиан Илиев. Попадението дойде с доза късмет и рикошет.

След почивката Локомотив вдигна оборотите и в 74-ата минута Георги Минчев изравни от дузпа, отсъдена за нарушение срещу Спас Делев. Това бе първи гол за новия сезон с екипа на Локомотив за нападателя, който демонстрира хладнокръвие срещу Фьодор Лапоухов, въпреки че вратарят се консултира с треньора на вратарите преди удара.

До края и двата тима имаха своите шансове за победен гол – ЦСКА натисна, но удар на Давид Сегер мина на сантиметри от гредата, а в добавеното време Георги Чорбаджийски пропусна да донесе трите точки с удар с глава.

Локомотив също можеше да грабне победата – резервата Карузо направи сериозен пропуск в 92-ата минута, останал сам в наказателното поле.



Първа лига: Локомотив София - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)



