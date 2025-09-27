Първа лига: Локомотив София - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)

БНТ
21:26, 27.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
Срещата в "Надежда" завърши наравно 1:1.
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Снимки: Startphoto.bg.
