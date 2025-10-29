ЦСКА потвърди раздялата с Радослав Златков

От ръководството на ЦСКА потвърдиха с изпълнителния директор Радослав Златков, за която съобщихме снощи. От пресслужбата на „червените“ съобщиха, че двете страни се разделят по взаимно съгласие. Ето и цялото съобщение на ЦСКА:

"Радослав Златков подаде оставка като изпълнителен директор на ЦСКА, която бе приета от ръководството на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

ЦСКА благодари на Радослав Златков за професионализма и положените усилия за развитието на клуба в административно, структурно и организационно отношение. Оценяваме експертната му роля при процесите на трансформация, през които ЦСКА премина през изминалия период. Пожелаваме му успех в бъдещите предизвикателства.

Ръководството на клуба ще обяви своевременно решението си за избора на нов изпълнителен директор", съобщиха от клуба.