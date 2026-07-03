ЦСКА прати двама свои под наем в Ботев (Враца)

Продължават сделките по оста ЦСКА – Ботев (Враца).

Левият защитник Сейни Санянг ще остане част от отбора на Ботев, след като договорът му за преотстъпване от ЦСКА бе продължен. Крайният бранител се присъедини към клуба през пролетния дял на сезон 2025/26 и се превърна във важна част от състава. Със „зеления“ екип Санянг записа 18 мача, в които отбеляза 2 гола и направи 1 асистенция.

Към Ботев се присъединява и Абдула Кичуков. 19-годишният халф също пристига като преотстъпен от ЦСКА. През изминалия сезон той изигра 29 мача за дублиращия тим на „червените“ във Втора лига. Кичуков е от Гоце Делчев и загатна за сериозния си потенциал още в клуба от Югозапада, а вече две години е при „червените“ от София.