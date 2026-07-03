ЦСКА надделя над Марек с класика при представянето на отбора за новия сезон

ЦСКА победи с 3:0 Марек Дупница в контролна среща, която съпътства официалното представяне на състава за новия сезон пред привържениците в Панчарево. "Армейците" показаха превъзходството си срещу втородивизионния тим, а новото попълнение Стефано Сенси се отчете с гол още при неофициалния си дебют.

Италианският полузащитник откри резултата още в петата минута. Той овладя топката с гръб към вратата, обърна се елегантно, елиминира защитник и с прецизен удар в далечния ъгъл не остави шансове на вратаря на Марек.

До почивката ЦСКА контролираше събитията на терена, но не успя да увеличи преднината си, въпреки добрата възможност, открила се пред Жоел Цварц след комбинация с Йоанис Питас.

След подновяването на играта "червените" продължиха да атакуват. В 55-ата минута Петко Панайотов се възползва от подаване на Исак Соле и с точен удар от границата на наказателното поле удвои аванса на домакините.

Само четири минути по-късно Йоанис Питас оформи крайното 3:0. Кипърският национал се разписа при добавка, след като първият му опит беше спасен след поредната добра акция на Панайотов по десния фланг.

До края на двубоя ЦСКА създаде още няколко добри положения, но Кевин Додай, Питас и Леандро Годой не успяха да направят победата още по-убедителна.

В срещата неофициален дебют с екипа на "армейците" направи и най-новото попълнение Тамиму Уору, а тимът продължава подготовката си за участието си в квалификациите на Лига Европа.