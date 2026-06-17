ЦСКА ще се размине с Бенфика и ПАОК в жребия за Лига Европа

Носителят на Купата на България ЦСКА ще се размине с португалския гранд Бенфика и с гръцкия ПАОК в жребия за втория кръг на квалификациите в Лига Европа. Това стана ясно от разбивките, направени от УЕФА за започващия в 14:00 часа жребий.

"Червените", които в първия кръг ще трябва да отстранят представителя на Ирландия Дери Сити, ще имат пет възможни съперника във втория етап на турнира. Това са:

- победителят от двойката Войводина (Сърбия) - Ференцварош (Унгария);

- Виктория Пилзен (Чехия)

- Мидтиланд (Дания)

- победителят от двойката Карабах (Азербайджан) - Вестри (Исландия)

- Андерлехт (Белгия)

В случай, че ЦСКА не успее да елиминира Дери Сити, отборът от Борисовата градина ще получи втори шанс във втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Там съперници на тима на Христо Янев могат да бъдат следните отбори:

- Панатинайкос (Гърция)

- Риека (Хърватия)

- победителят от двойката ФК Европа (Гибралтар) - Шкендия (Република Северна Македония)

- Аустрия Виена (Австрия)

- победителят от двойката Вележ Мостар (Босна и Херцеговина) - Милсами Орхей (Молдова)

Мачовете от втория квалификационен кръг и в Лига Европа, и в Лигата на конференциите са на 23 и 30 юли.