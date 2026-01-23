ЦСКА спечели столичния сблъсък със Славия в първия мач от женския волейболен елит за годината

ЦСКА започна по най-добрия начин 2026 година. Момичетата на Юлия Иванова спечелиха убедително двубоя със Славия от 10-ия кръг на женския волейболен елит. „Червените“ се поздравиха с чиста победа с 3:0 (25:17, 25:21, 25:16) гейма в зала „Васил Симов“.

„Червените“ се представиха на висота и заслужиха трите точки в столичното дерби. Мачът продължи само 61 минути.

ЦСКА заема 3-ото място във временното класиране с актив от 7 победи, 3 загуби и 22 точки. Славия е на 7-а позиция в подреждането с 4 победи, 6 загуби и 10 точки.

В следващия кръг „армейките“ ще приемат ДКС Варна. Двубоят е на 2-и февруари от 12:00 часа в зала „Васил Симов“. За „белите“ предстои домакинство на ЦПВК на 31-и януари от 18:00 часа.