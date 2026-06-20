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ЦСКА започна лятната подготовка с победа срещу словенци

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Жоел Цварц вкара гол в неофициалния си дебют

цска започна лятната подготовка победа словенци
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Новото попълнение Жоел Цварц се разписа в неофициалния си дебют и ЦСКА спечели с 2:1 срещу словенския Брине Гросупле в първата си контрола от лятната подготовка в Австрия. Нидерландецът игра близо 20 минути в края на срещата, но успя да зарадва феновете на "червените", които подкрепиха отбора си в Залцбург.

Първото полувреме бе изпълнено с положения, но и с много пропуски. ЦСКА започна със смесен състав от титуляри и резерви.

Пропуските на ЦСКА бяха наказани в 41-та минута, когато защитникът Пастор сгреши пред наказателното поле и негов пас бе пресечен от халфа на Брине Ерик Милошевич. Той отправи бързо удар и отбеляза много красив гол за 1:0. Така завърши първото полувреме и след почивката старши треньорът Христо Янев направи много промени.

Жоел Цварц се появи в игра за последните двадесетина минути и си партнира в атака с Йоанис Питас. Моментът на Жоел Цварц дойде в 80-ата минута. След центриране от ъглов удар нападателят на ЦСКА, привлечен от Локомотив Пловдив, се пребори за топката в наказателното поле и стреля, а топката се отклони от играч на Брине и влезе във вратата на словенците. В първата минута на добавеното време Питас получи възможност да стреля в наказателното поле след центриране и бе точен за крайното 2:1 в полза на ЦСКА.

Следващият мач на българските представители в Лига Европа е срещу Полесие Житомир (Украйна) на стадион "Хое Тауерн Арена" в Митерзил.

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