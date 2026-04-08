ЦСКА зарадва семейства в нужда преди великденските празници

Събираните продукти от великденската благотворителна кампания на Фондация ЦСКА достигнаха и до възрастни хора в нужда, както и семейства с малки дечица от населените места в района - Раяновци, Салаш, Стакевци, Чифлик и Боровица, съобщиха „армейците“.

Първоначалната инициатива бе насочена към деца от дом в Белоградчик, но събраните продукти са надминали първоначалните очаквания.

Публикацията на ЦСКА в социалните мрежи:

Армейци,

благодарение на вашите големи сърца, всеотдайна помощ и искрена съпричастност, мащабът на хранителните продукти, събрани навръх Цветница, надмина първоначалните ни очаквания!

Освен децата в Белоградчик, успяхме да подкрепим и възрастни хора в нужда, както и семейства с малки дечица от населените места в района - Раяновци, Салаш, Стакевци, Чифлик и Боровица, за да може и всички те да имат по-топъл и светъл Великден!

Заедно отново показахме, че доброто няма граници и когато сме обединени, можем да достигнем до още повече хора и да им дадем надежда и вяра, че чудеса наистина се случват!

Благодарим ви, армейци! Силата ни е в единството!

