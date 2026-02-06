Цветана Пиронкова: Имаме много добро поколение – както при момчетата, така и при момичетата

Спортист №1 на България за 2020 година Цветана Пиронкова сподели очакванията си за предстоящата среща между отборите на България и Белгия за Купа „Дейвис".

През 2010 г. Пиронкова става първата българка, достигнала до полуфинал на Уимбълдън. Най-високото ѝ класиране в световната ранглиста на WTA е 31-во място, постигнато през септември същата година. Цвети е рекордьор по брой изиграни мачове за България в турнира „Били Джийн Кинг къп" (бивш „Фед Къп"). През 2010 г. е удостоена със званието „Почетен гражданин на Пловдив", а през 2014 г. печели титлата от силния турнир на твърди кортове в Сидни (Австралия), където на финала побеждава бившата №1 в света Анжелик Кербер. В кариерата си Пиронкова има победи и над други бивши номер 1 в света – Ана Иванович, Винъс Уилямс, Виктория Азаренка и Гарбине Мугуруса. Ето какво заяви Цветана Пиронкова за сайта на Българската федерация по тенис:



– Предстои исторически мач за Българския национален отбор за мъже за Купа „Дейвис", който за първи път ще играе в Световната група. Какви са твоите очаквания и как видя момчетата?

– Моите очаквания са да се получи истински тенис празник, защото поводът е точно такъв. Самият факт, че това е историческо участие за нашия отбор, ме прави много горда. Сигурна съм, че и момчетата се чувстват по същия начин. Имах възможност да посетя залата още по време на изграждането на корта, който е доста интересен. За първи път в България имаме червен корт в зала. Атмосферата е страхотна и съм убедена, че ни очаква истински тенис празник.



– Видя се с момчетата и с капитана. Как ги виждаш отстрани?

– Според мен настроението в отбора е много добро. Виждам, че се разбират отлично. Радвам се, че имах възможност да контактувам с тях, защото видях капитана на отбора, с когото сме играли заедно още като деца, както и Тихомир Грозданов. Чувствам се много приятно в компанията на целия отбор.



– Ти си участвала в много отборни мачове за „Фед Къп". Какво е по-различното в тези срещи?

– Когато играеш за страната си, има допълнителна емоция. По-емоционално е, но и по-отговорно – това е абсолютен факт. Когато стигнеш до желаната победа, емоциите избухват и това е нещо, което помниш цял живот. Самият факт, че си част от отбор с една обща цел – да представиш страната си по възможно най-добрия начин – е привилегия, отговорност, но и огромно удоволствие.



– Много хора казват, че в отборните мачове ранглистата няма голямо значение. Така ли е според теб?

– Да, и аз смятам, че е така. В последните години в тениса нивата много се изравниха. Ранглистата, разбира се, е фактор – особено в топ 10 и топ 20 – но всички играят добре и са изключително отдадени. Нивото на професионализъм вече е невероятно. Когато на корта има двама професионалисти, шансовете според мен винаги са 50 на 50. Всичко зависи от моментната форма, мотивацията и психоемоционалното състояние на играча. Само ранглистата няма да ти свърши работа – трябва да играеш на максимум.



– Как виждаш това младо поколение? България има най-младия си отбор в историята.

– Смятам, че са изключително стабилни и много мотивирани. В момента се развиват много добре, работят професионално, имат солидна юношеска кариера и сега правят трудния преход към мъжкия тенис. Аз съм абсолютен оптимист. Мисля, че имаме много добро поколение – както при момчетата, така и при момичетата. Има обнадеждаващи резултати и това ми дава увереност за бъдещето.



– Колко важна е публиката в подобни отборни мачове?

– Изключително важна. Публиката е третият играч на корта – това е същността на домакинското предимство. От една страна, имаш възможност да влияеш на условията, но най-вече разчиташ на хората, които те подкрепят. Ако срещу теб има по-емоционални съперници, на които това им влияе, публиката със сигурност може да се окаже решаващ фактор.



– Какво би казала на хората, които ще дойдат в зала „Колодрума"? Какво да очакват?

– Бих ги призовала на първо място да дойдат, защото това ще бъде истински тенис празник – нещо много позитивно за българския спорт и за нашия град. Ще наблюдават два отбора от световна величина, достигнали до тази фаза на турнира. Най-важното е, че със сигурност ще има много емоции. Очаква ни истински емоционален сблъсък.