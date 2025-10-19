БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Да разбуниш духовете – тихият поход на Макс Верстапен

Тереза Мутафчиева
Всичко от автора
Чете се за: 03:40 мин.
Спорт
Отписаният четирикратен световен шампион отново е сред претендентите.

Макс Верстапен
Снимка: БГНЕС
В спорта лидерството е променлива величина. Никой не е вечен. Особено в спорт, в който не си изцяло зависим от собствените си възможности, какъвто е автомобилният. Години наред Макс Верстапен доминираше еднолично във Формула 1. Самият той със спечелването на първата си световна титла през 2021 г. сложи поне временен край на една епоха – тази на Люис Хамилтън, който се беше устремил към историята, борейки се за осмата си световна титла. Съдбата обаче е коварна и също толкова променлива. По ирония на съдбата Верстапен сложи „прът в колелото“ на Хамилтън след точно четири поредни световни титли. Точно толкова завоюва и самият той без конкуренция. До този сезон. Ех, тази съдба.

Окомплектоването на отбор отнема време. Изисква доверие, химия, талант и доза късмет. Всичко до този момент подсказваше, че тимът на Макларън върви в правилната посока. Млади, амбицирани и безспорно изключително способни пилоти, стабилно управление и не на последно място - финансови ресурси. Нещо, без което съществуването в този спорт е невъзможно. И все неща, които почти гарантират успех. Защо почти обаче? Ако до лятната пауза всичко подсказваше, че най-сериозният проблем на Макларън ще бъде кой от двамата им пилоти ще триумфира със световната титла и дали това ще доведе до напрежение в отбора, днес 6 кръга преди края на сезона (ако броим основното състезание за Голямата награда на Съединените американски щати тази вечер), нещата далеч не изглеждат чак толкова сигурни.

Разклатеният от може би неочаквания отпор за световната титла Верстапен, изглежда възстановен. Кризите в Ред Бул около бившия вече първи човек Кристиан Хорнър и навлизането в процесите на новия – Лоран Мекис, изглеждат преодолени. В техническо отношение развитието на RB21 върви според плановете. Онова, което обаче е различно е атмосферата в отбора, споделя Верстапен. И не само – подходът към разчитането на данните, който обаче включва много повече доверие в усещането на пилота за болида.

Резултатите изглеждат факт. Отписаният четирикратен световен шампион отново е сред претендентите. Състезателният уикенд в Остин, Тексас се развива повече от благополучно за нидерландеца. Победа в квалификацията за спринта, в самия спринт и полпозишън за основното състезание. Всичко това го приближи на 55 точки от временния лидер в шампионата Оскар Пиастри от Макларън.

Разбира се за внушителното скъсяване на дистанцията в точките допринесе и колебливото представяне на двамата пилоти от британския отбор, които отпаднаха в спринта. Дали Макс Верстапен ще успее да се възползва от чисто психологическото си предимство или колегите му от Макларън ще се върнат към добрите изяви. Следва продължение.

#Формула 1 сезон 2025 #Макс Верстапен

