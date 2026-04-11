БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Дан Желязков стана шампион на Световната купа по тенис на маса в Люксембург

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:47 мин.
Спорт
Запази

В битката за титлата Желязков бе безапелационен и надигра с категоричното 3:0 гейма нигериеца Жуниор Аруна, с което заслужено триумфира със Световната купа.

Дан Желязков
Слушай новината

Българският състезател Дан Желязков от Спортен клуб ”Варна-2015” записа пореден впечатляващ международен успех, след като спечели титлата на Световната купа по тенис на маса, проведена в Люксембург.

По пътя към златния медал Желязков премина през сериозна конкуренция. В груповата фаза той записа две категорични победи с по 3:0 гейма срещу холандеца Tийл Ван Ден Берг и представителя на Люксембург Андри Рамананциалонина, както и загуба с 1:3 гейма от Ноа Лоутър (Люксембург), което му отреди второ място в групата.

Въпреки това, на елиминационната фаза Дан демонстрира шампионски характер и отлична психическа устойчивост. На полуфиналите той преодоля силния бразилски състезател Рафаел Сугуимото, за да си осигури място във финала.

В битката за титлата Желязков бе безапелационен и надигра с категоричното 3:0 гейма нигериеца Жуниор Аруна, с което заслужено триумфира със Световната купа.

Това е пореден международен успех за Дан Желязков, който затвърждава позицията му сред най-перспективните и успешно развиващи се български състезатели в тениса на маса и е поредното доказателство, че с професионална подготовка, постоянство и отдаденост българската школа може да бъде конкурентна на най-високо световно ниво.

Постижението е повод за гордост както за неговия клуб и треньорски екип, така и за целия български тенис на маса.

9-годишният Дан Желязков стана вицешампион на турнир от Световната купа по тенис на маса в Берлин
#Дан Желязков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ