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Данаил Полишев с 89-то място на Световната купа на рапира в Хамамет

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Спорт
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България бе представлявана и от Александър Татарски.

данаил полишев виктория пастърмаджиева станаха държавни шампиони рапира
Снимка: БФ Фехтовка
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Данаил Полишев от клуб Олимпик се класира 89-и на турнира от Световната купа на рапира за младежи в Хамамет (Тунис).

В надпреварата участваха 138 фехтовачи от 32 държави, а за България се състезаваха Данаил Полишев и Александър Татарски.

Полишев излезе от групите с две победи и три загуби. В елиминациите националът отстъпи в първия кръг пред Естебан Лисбоа де Соуса от Франция с 9:15 и завърши 89-и.

Александър Татарски (Олимпик) записа в групите един успех и четири поражения. В елиминациите той загуби от Леон Готие-Лофтус от Ирландия с 5:15 и раздели 103-104-о място в крайното класиране с Юсеф Масхуди от Тунис, съобщават от БФ Фехтовка.

#Данаил Полишев

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