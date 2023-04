Даниил Медведев победи квалификант в първия си мач в Мадирид

Даниил Медведев победи квалификанта Андреа Вавасори с 6:4, 6:3 в първия си мач от тенис турнира от сериите Мастърс в Мадрид.

В първия сет равенството се запази до резултат 4:4 гейма, след което руснакът наложи волята си и завърши частта с пробив на нула. Още един пробив на нула последва и през втората част за резултат 5:3 в полза на Медведев, което му помогна да се поздрави с победата след 1 час и 23 минути игра.

32 wins through the first third of 2023 @DaniilMedwed gets off to a perfect start in Madrid, seeing off qualifier Vavassori 6-4 6-3!#MMOpen pic.twitter.com/59SG6dv98m