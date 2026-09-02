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Дарио Бачин наследи Пиеро Аузилио като спортен директор на Интер

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Спорт
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50-годишният бивш защитник получи голямото повишение след девет години като заместник на досегашния ръководител на "нерадзурите“

Дарио Бачин наследи Пиеро Аузилио като спортен директор на Интер
Снимка: БГНЕС
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Дарио Бачин е новият спортен директор на Интер. 50-годишният италианец получи повишение след раздялата с Пиеро Аузилио, който напусна клуба след 28 години работа при "нерадзурите“.

За Бачин назначението е кулминацията на дълъг път във футбола. След края на състезателната си кариера той започва работа като скаут, като в началото обикаля Италия и чужбина срещу минимално заплащане, воден от амбицията един ден да стане спортен директор.

Като футболист Бачин действа на позицията защитник и преминава през редица италиански клубове, сред които Ювентус, Наполи, Чезена, Киево, Тернана, Анкона, Асколи, Римини и Тревизо.

След като получава диплома за спортен директор в Коверчано, той започва ръководната част от кариерата си между Сиена и Палермо. Именно там работи с опитния италиански директор Джорджо Перинети, който има ключова роля за развитието му.

"Винаги е бил проницателен и търпелив. Обикаляше като скаут за нас, а аз постоянно му повтарях: „Инвестирай в себе си“, разказва Перинети.

Бачин постепенно изгражда репутация на човек със силен поглед върху международния пазар. Според Перинети той проявява особен интерес към по-непопулярни футболни дестинации и още като ръководител на школата на Палермо демонстрира самостоятелност и увереност при вземането на решения.

През юли 2017 година Интер го назначава за заместник на Пиеро Аузилио. Така в продължение на девет години Бачин трупа опит в структурата на миланския гранд, преди да получи възможността да поеме основната роля в спортното ръководство.

Любопитен момент в кариерата му е, че преди пристигането си в Милано е бил близо до работа в Ювентус. Тогава Джузепе Марота проявява интерес към него за ръководна позиция в школата на торинския клуб. Бачин обаче получава предложение и от Аузилио и избира Интер.

Причината се оказва и емоционална. По думите на Перинети Бачин е голям привърженик на „нерадзурите“ и произхожда от семейство на фенове на клуба. Впоследствие съдбата отново събира Бачин и Марота, но този път именно в Интер.

"За Дарио мога да говоря само хубави неща и като човек, и като професионалист. Той сам изгради пътя си с търпение и смелост. Един от най-търсените е, но винаги е искал да остане в Интер“, заяви Перинети.

Сега Бачин прави следващата крачка в своята кариера и от заместник се превръща в спортен директор на Интер, поемайки поста след дългогодишната ера на Пиеро Аузилио.



#Пиеро Аузилио #Дарио Бачин #ФК Интер

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