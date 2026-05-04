Дърпането – забранено!

Когато бяхме деца, беше проява на изключително лош вкус да дръпнеш някое момиче за косата. Да, по този начин момчетата се опитваха нескопосано да привлекат вниманието на младите дами, но определено не беше най-правилният подход. Детска му работа.

Дърпането за косата очевидно може да бъде проблем и за възрастните. Така се оказва. Особено ако си футболист от английската Висша лига. През настоящия сезон до момента са показани 3 червени картона за дърпане на косата на противников играч. Който може и да не е от противоположния пол и чието внимание може и да не се търси, но чиято коса бива дърпана в миг на раздразнение или в резултат на некоординирани и необмислени действия. Играта с ръка, засадата, намесите на системата за видеоарбитраж – това са все теми, които обсъждаме ежедневно и след почти всеки футболен мач. Но явно е дошъл моментът, в който трябва да заговорим и за дърпането на косата и каква санкция трябва да последва за подобно провинение.

Течеше 24-ата минута на срещата между Уулвърхемптън и Съндърланд от 35-ия кръг на английското първенство. Самият мач беше без особено значение, след като „вълците“ отдавна изпаднаха, а „черните котки“ отдавна се спасиха без да се борят за някаква друга цел до края на шампионата. Бранителят на гостите Дан Балард скочи за една висока топка и инстинктивно (пък може и нарочно – знае ли човек) дръпна за косата опонента си в конкретната ситуация Толу Арокодаре. Главният арбитър Пол Тиърни първоначално не предприе никакви действия, но беше посъветван от видеоасистентите си да отиде и да прегледа епизода отново. Последва червен картон за Балард за непристойно поведение. От агитката на гостите долетяха скандирания „това не е футбол“. Така Съндърланд остана с 10 души още в началото на срещата и вероятно това е сред основните причини да не спечели.

По-рано през сезона Майкъл Кийн от Евертън и Лисандро Мартинес от Манчестър Юнайтед също преждевременно напускаха терена заради дърпане на косата на противников футболист. И двата клуба загубиха обжалванията в последвалите дни и техните играчи получаваха наказание от три мача. Така че е трудно да приемем, че съдбата на Балард ще бъде различна.

Мениджърът на Съндърланд Режи льо Бри беше категоричен, че е прекалено сложно да налагаш една и съща санкция за положения, които се различават по своя характер, намеквайки, че неговият футболист не е действал съзнателно и напълно нарочно.

„Същото е като играта с ръка – не всичко е черно и бяло, понякога ситуацията се тълкува и не се отсъжда нарушение дори“, продължи френският наставник.

От съдийския панел в Англия (PGMOL) третират подобно деяние като „грубо поведение“. Общо взето като блъскане в гърдите или удар с глава при спряла игра. И съответно провинилият се трябва да получи директен червен картон.

„Излиза, че ако нападателят е с дълга коса, защитникът е ощетен, защото не може да се отбранява във въздуха, защото рискува без да иска да дръпне човека от другия отбор“, допълни льо Бри.

В този тон вървеше и анализът на Джо Харт в студиото на BBC:

„Не мисля, че Балард искаше да го дръпне, просто това е начинът да се отбраняваш по естествен път, когато си във въздуха обикновено се подпираш или се хващаш някъде, само вижте какво става при корнерите“.

УейнРуни дори отиде по-далеч:

„Не мога да повярвам, че съм поканен в телевизионно студио и обсъждаме дали трябва да се дава червен картон за подобно действие. Правилата трябва да се променят“.

Всичко това звучи логично, защото дори на повторенията е трудно да решиш, че даденият футболист нарочно дърпа косата на противника. И е странно подобно действие да попада в същата категория като „ухапване“ или „плюене по противник“, които вече са напълно умишлени, когато са извършвани. Разбира се – във футболния свят на VAR, в който живеем, перспективата често се променя и отборите се опитват да извлекат ползи от всичко. По стечение на обстоятелствата в два от трите случая, довели до червен картон за дърпане на косата през сезона, „пострадалият“ футболист е Толу Арокодаре.