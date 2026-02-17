Държавата отпуска още 270 хиляди евро за охраната на Паметника на съветската армия

Държавата ще плати още 270 000 евро за охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи, част от Паметника на съветската армия. Това реши на днешното си заседание Министерския съвет. В сумата са включени още наем на скеле и наем на ограда за обезопасяването на монумента. Сумата се отпуска на областния управител на София.

Справка в Държавен вестник показва, че до този момент са платени 685 764 евро или над 1,3 млн. лева за охрана и обезопасяване на съоръжението от 2023 година насам. И до този момент части от паметника остават на територията на Княжеската градина в София.

Демонтажът на Паметника на Съветската армия започна преди три години. Съдът обаче спря премахването на паметника след като от него бяха отстранени повечето от фигурите.