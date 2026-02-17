БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Държавата отпуска още 270 хиляди евро за охраната на Паметника на съветската армия

Цветелина Катанска
До този момент от бюджета са изхарчени над 685 хиляди евро или 1,3 млн. лева за обекта

крадци опитаха задигнат демонтираните части паметника съветската армия
Държавата ще плати още 270 000 евро за охрана на демонтираните бронзови фигури и барелефи, част от Паметника на съветската армия. Това реши на днешното си заседание Министерския съвет. В сумата са включени още наем на скеле и наем на ограда за обезопасяването на монумента. Сумата се отпуска на областния управител на София.

Справка в Държавен вестник показва, че до този момент са платени 685 764 евро или над 1,3 млн. лева за охрана и обезопасяване на съоръжението от 2023 година насам. И до този момент части от паметника остават на територията на Княжеската градина в София.

Демонтажът на Паметника на Съветската армия започна преди три години. Съдът обаче спря премахването на паметника след като от него бяха отстранени повечето от фигурите.

