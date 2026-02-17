БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От МВР публикуваха доклад от проверка за разследвания...
Чете се за: 01:50 мин.
Делото "Сияна": Обвиняемият Георги Александров...
Чете се за: 03:32 мин.
"Мяра": Пет партии влизат в парламента, две са...
Чете се за: 01:32 мин.
Учител от плевенско село е задържан за педофилия
Чете се за: 00:30 мин.
Кметът на Бистрица за палежа: Къщата беше задимена, може...
Чете се за: 03:40 мин.
Разчистен е голям участък с паднала скална маса, която...
Чете се за: 02:17 мин.

Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, шестима души са задържани

разбита нарколаборатория в Бургас, шестима задържани
Снимка: Од на МВР - Бургас
Полицията в Бургас разкри нарколаборатория при специализирана операция в частен дом на улица „Опълченска“ в бургаския квартал „Победа“. Акцията е проведена около 15 часа днес.

В къщата, обитавана от 45-годишен криминално проявен бургазлия, полицаите са открили множество прекурсори за производство на синтетични наркотици, около 20 грама метамфетамин, както и близо 4 литра и половина метамфетамин в течна форма, съхраняван в две пластмасови туби.

По време на проверката в имота са установени двама млади мъже в момент на приготвяне на наркотичното вещество. Те са на 21 и 22 години, като вторият е криминално проявен.

В последствие са задържани още трима души, съпричастни към престъпната дейност, както и собственикът на имота.

Шестима мъже са в ареста с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

