Разбиха нарколаборатория в частен дом в Бургас, шестима души са задържани

Полицията в Бургас разкри нарколаборатория при специализирана операция в частен дом на улица „Опълченска“ в бургаския квартал „Победа“. Акцията е проведена около 15 часа днес.

В къщата, обитавана от 45-годишен криминално проявен бургазлия, полицаите са открили множество прекурсори за производство на синтетични наркотици, около 20 грама метамфетамин, както и близо 4 литра и половина метамфетамин в течна форма, съхраняван в две пластмасови туби.

По време на проверката в имота са установени двама млади мъже в момент на приготвяне на наркотичното вещество. Те са на 21 и 22 години, като вторият е криминално проявен.

В последствие са задържани още трима души, съпричастни към престъпната дейност, както и собственикът на имота.

Шестима мъже са в ареста с полицейска заповед за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.