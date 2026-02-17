БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Срутване на скална маса затруднява движението в Кресненското дефиле

от БНТ , Репортер: БНТ-Благоевград
Чете се за: 00:45 мин.
свлачище затрудни движението кресненското дефиле снимки
Снимка: БНТ/Архив
Срутване на скална маса затруднява движението в Кресненското дефиле. На място има екипи на полицията, които регулират движението.

Преминаването се осъществява двупосочно в една лента. От Областното пътно управление в Благоевград вече са изпратили екипи към мястото, които да разчистят пътя.

Метеорологичната обстановка в област Благоевград остава интензивна. През целия ден вали дъжд, който създава предпоставки за срутища и свлачища.

От АПИ и "Пътна полиция" апелират шофьорите към търпение и внимателно шофиране. Очаква се дъждът да продължи и утре.

