Срутване на скална маса затруднява движението в Кресненското дефиле. На място има екипи на полицията, които регулират движението.

Преминаването се осъществява двупосочно в една лента. От Областното пътно управление в Благоевград вече са изпратили екипи към мястото, които да разчистят пътя.

Метеорологичната обстановка в област Благоевград остава интензивна. През целия ден вали дъжд, който създава предпоставки за срутища и свлачища.

От АПИ и "Пътна полиция" апелират шофьорите към търпение и внимателно шофиране. Очаква се дъждът да продължи и утре.