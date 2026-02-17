Автомобили са закъсали заради силния сняг край Пампорово

Много автомобили са закъсали в участъка между курорта Пампорово и разклона за село Проглед поради интензивния снеговалеж и усложнените пътни условия, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Екипи на "Пътна полиция" пренасочват шофьорите през Рожен. Автобус е закъсал при изкачването на участъка с наклон. От полицията призовават шофьорите да използват алтернативния маршрут през прохода Рожен.

Сняг вали по високите части на Родопите. Ограничено е движението за товарни автомобили през проходите Рожен и Превала.