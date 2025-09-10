БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна...
Чете се за: 05:10 мин.
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:47 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 02:55 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:05 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Държавният глава Румен Радев разговаря с емира на Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Българският държавен глава подчерта значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма

живо президентът румен радев говори актуални въпроси
Президентът Румен Радев проведе днес телефонен разговор с емира на държавата Катар шейх Тамим бин Хамад ал-Тани. Българският държавен глава подчерта значението на усилията в глобален план за противодействие на тероризма, като изрази същевременно безпокойството си от ескалацията на напрежение в Близкия изток вследствие на нанесения от държавата Израел въздушен удар в столицата на Катар Доха. На територията на катарската столица живеят и работят стотици наши сънародници.

Държавният ни глава изрази надежда за възможно най-скорошно преустановяване на военните действия в Близкия изток и недопускане на разширяването на териториалния обхват на конфликта, който застрашава международния мир и сигурност.

Българският президент отново изрази признателността си за личната ангажираност на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал-Тани за освобождаването на капитана и помощник-капитана на кораба "Галакси лидер".

#удар в Доха #президента Румен Радев #Катар

МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО Запрянов за руските дронове в небето на Полша: Това е провокация, Русия влошава диалога с НАТО
Чете се за: 02:47 мин.
Опозицията настоява за оставката на вътрешния министър след побоя в Русе Опозицията настоява за оставката на вътрешния министър след побоя в Русе
Чете се за: 01:40 мин.
Освободиха от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев Освободиха от поста областния управител на Плевен Николай Абрашев
Чете се за: 00:17 мин.
Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ" Шестима ученици са приети в програмата "Експлорър" на института "ИНСАЙТ"
Чете се за: 01:15 мин.
Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане Законопроектът за атракционните услуги е публикуван за обществено обсъждане
Чете се за: 02:20 мин.

Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам, заяви Туск след свалянето на руски дронове
Полша е най-близо до открит конфликт от Втората световна война...
Чете се за: 05:10 мин.
По света
Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства Вижте кадри от големия пожар в Рила, който продължава да се разраства
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за много версии, те не са на МВР, а на сайтчета и тролове
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено Родителите на Никола, пушил марихуана и помел петима души с АТВ: Съкрушен е, не го е извършил умишлено
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Провокация или инцидент: Как реагираха страните от НАТО на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома на...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето място в...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
МВнР: България изразява пълната си солидарност с Полша
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
