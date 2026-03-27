Давид Гофен слага край на кариерата си в края на сезона

Станко Димов
Белгиецът кара последната си година в Тура.

Давид Гофен
Снимка: БГНЕС
Давид Гофен обяви, че 2026 година ще бъде последният му сезон в АТР Тура.

35-годишният белгиец потвърди решението си в петък чрез видео, публикувано в Instagram. Бивш №7 в световната ранглиста, Гофен има шест титли на ниво АТР Тур и баланс от 357 победи и 275 загуби.

„Някои решения отлежават дълго време. Дадох всичко от себе си за този спорт, а тенисът ми даде повече, отколкото някога съм си представял“, споделя Гофен във видеото. „Мачовете, битките, победите, загубите. Емоциите. Хората, които бяха до мен през цялото време. Затова това е едно от най-трудните решения в живота ми“, добави белгиецът.

Първата от шестте си титли той печели през 2014 година на клей в Кицбюел, а най-големия успех в кариерата си записва през 2017-а с триумф на турнира от категория ATP 500 в Токио на твърда настилка. До момента белгиецът има 21 победи срещу съперници от Топ 10, включително срещу Роджър Федерер (по пътя към финала на ATP Finals 2017, където отстъпи пред Григор Димитров), две срещу Рафаел Надал и една срещу Новак Джокович.

Една от последните си към момента големи победи Гофен записа миналата година в Маями, когато победи Карлос Алкарас. Към момента белгиецът води с 2:1 победи в преките двубои срещу испанеца.

