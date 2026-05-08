Дебютен успех за Андреа Пелегрино в турнир от сериите Мастърс в Рим

Италианецът Андреа Пелегрино записа първа победа в кариерата си в турнир от сериите Мастърс, след като се наложи над сънародника си Лука Нарди с 4:6, 6:3, 6:3 в първия кръг на надпреварата на клей в Рим.

29-годишният квалификант, който заема 155-ото място в световната ранглиста, допусна изоставане в резултата, но показа характер и стигна до пълен обрат след ранни пробиви във втория и третия сет. В следващата фаза той ще се изправи срещу поставения под №15 Артюр Фис.

Изненадите в турнира не липсваха, след като финалистът от 2022 година Стефанос Циципас отпадна още в първия кръг след поражение от Томаш Махач с 4:6, 6:7(4). Чехът ще срещне в следващия етап Даниил Медведев.

Сред останалите резултати Себастиан Офнер елиминира Алекс Микелсен и ще играе срещу лидера в ранглистата Яник Синер, а Игнасио Бусе отстрани Лоренцо Сонего и си осигури сблъсък с Франсис Тиафо.