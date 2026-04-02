Делфинариумът във Варна пуска безплатни представления за деца за Великден

Делфинариумът във Варна подарява безплатни билети на децата по случай пролетната ваканция и великденските празници. На 11, 12 и 13 април 2026 г. ще се проведат общо 6 представления „Великден с делфините“, съобщиха от Делфинариума.

Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще зарадват безплатно всички малчугани до 12 г. за тяхното незабравимо делфинско шоу. Представленията ще бъдат обогатени с богата анимационна програма.

Делфините изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел. Част от представлението е спасяване на човек във водата. Делфините също така пеят и танцуват – рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката.