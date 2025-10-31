БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиционно гориво от страната като превантивна мярка

У нас
Имаме гориво за много месеци напред, допълни Делян Добрев

цените горивата храните близо поскъпнали бензинът дизелът началото месеца
Снимка: БГНЕС
С представители на парламентарните групи на "Има такъв народ", "БСП - Обединена левица" и ДПС - "Ново начало" внесохме проект на решение на Народното събрание, което след малко ще разгледаме в бюджетна комисия и вспоследствие в пленарна зала, което касае сектора на горивата в България. Нашето предложение е - ограничаваме износа на дизел и авиционно гориво от страната като превантивна мярка. Имаме гориво за много месеци напред", заяви в парламента Делян Добрев от ГЕРБ-СДС.

