БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делян Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази
делян пеевски новото начало българия гради решителност вяра името хората
Снимка: ДПС
Слушай новината

Днес отбелязваме едно от най-великите дела в нашата история – обявяването на Независимостта на България. С този смел акт предците ни заявиха пред света, че за България настъпва новото начало - свободна и суверенна държава, решена сама да определя своята съдба. Това заявява лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, цитиран от пресцентъра на партията.

"Днес, повече от всякога, ние носим отговорността да пазим тази свобода и да продължим пътя на развитие, който води към една модерна, сигурна и стабилна България. Държава с главно “Д”, в която хората живеят добре и с която се гордеят", казва Пеевски.

"Днес ние сме гарантът да не позволим никога страната ни да бъде отслабена или разрушена, да не допускаме разделение, рушене на държавата и демокрацията в страната, а всеки такъв опит ще срещне отпор. Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората", заявява още лидерът на "ДПС - Ново начало".

Честит Ден на Независимостта!

Да живее независима и силна България!

#"ДПС - Ново начало" #Денят на Независимостта #делян пеевски

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
2
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
4
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Общество

"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
Българите - втори по лишения в Европа Българите - втори по лишения в Европа
Чете се за: 00:40 мин.
Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града Няма промяна в полетите на софийското летище след кибератаката в няколко европейски града
Чете се за: 00:55 мин.
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ 70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното "Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Денят без автомобили затваря центъра на София Денят без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Португалия признава държавата Палестина
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ