Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

Делян Пеевски призова за „решителна битка за държавата“ срещу „соросоидите“

У нас
"ДПС - Ново начало" внася в НС проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства за дейността на фондациите на Сорос

делян пеевски новото начало българия гради решителност вяра името хората
Снимка: ДПС
Лидерът на ДПС и ПГ „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски в своя позиция обвини „соросоидите“ в системна манипулация, клевети и опити да лишат страната от европейски ресурси, и внася в Народното събрание проект за временна комисия за разследване на дейността на фондациите на Джордж и Александър Сорос. Той призова демократично мислещите българи да подкрепят мярката като „начин да се сложи край на несправедливостта“.

"Само преди дни прокситата на Джордж Сорос и регионалният му наместник Иво Прокопиев от ПП-ДБ отправиха доноси и клевети, с които да се опитат да лишат България от 6 млрд европейски ресурс по ПВУ. И това е само един от примерите за това как тази мрежа от временни политически проекти, неправителствени организации, лобистки структури и медии действа. Безскрупулни, алчни и корумпирани, кресливи самозванци, които са консуматори на ресурс и защитници на чужди интереси",пише в писмото до медиите.

Пеевски смята, че "Вече близо 30 години дезинформацията и цензурата, налагана от вплетените в мрежата на Сорос и неговите български олигарси, медии и медийни организации системно манипулират и са използвани като мощна лобистка структура, която да диктува обществените и политически процеси и да подменя моралните ценности с джендър идеологии.“

По думите му най-опасното е това, че представителите на тази мрежата от организации са се самопровъзгласили за единствен морален стожер, а под тази лицемерна маска упражняваха и продължават да се опитват да упражняват нерегламентирано въздействие както върху демократични процеси, като изборите, решенията на МС и НС, така и върху цялостната държавна политика в различни сектори, да въздействат върху решенията на съда, овладявайки медии и журналисти, за да осъществяват системно антидържавна и антинационална политика на клевети, манипулации и открита диверсия, насочени срещу България.

"Време е за решителна битка за държавата. Фалшивият свят на Сорос и соросоидите трябва да бъде разрушен.

Затова отново внасяме в Народното събрание проект за създаването на Временна комисия за установяването на факти и обстоятелства, свързани с дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации, които финансират български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и установяване на свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавна власт."

Той призовава всички демократично мислещи и милеещи за свободна и европейска България да подкрепят създаването на тази комисия, като знак към хората, че на тази несправедливост ще бъде сложен край веднъж завинаги.

"Призовавам ги - не се страхувайте! Не допускайте да ви превърнат в свои заложници! Ние знаем с какви методи на изнудване и принуда действат, как клеветят и очернят през завладените си медии, но вие трябва да знаете, че България трябва да бъде освободена от мъртвата хватка на Сорос и соросоидите. Заради децата ни, заради бъдещето им! За да имаме държава с главно “Д” и хората да бъдат спокойни, че най-хубавото предстои. От нас зависи.", пише още в писмото до медиите.

