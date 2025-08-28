БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците...
Чете се за: 03:42 мин.
Учителят, обвинен в педофилия, остава в ареста
Чете се за: 00:20 мин.
Повдигнаха 4 обвинения на Никола Николов - Паскал
Чете се за: 00:37 мин.
Разпитаха Паскал в Антикорупционната комисия (СНИМКИ И...
Чете се за: 02:07 мин.
Почина 20-годишното момиче, скочило от влак край Клисура
Чете се за: 01:12 мин.

Денчева ще играе финал на двойки във Вербие

Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
Българката и нейната партньорка взеха реванш от Тифани Льометър и Тина Смит.

росица денчева четвъртфиналите ираклион
Снимка: БТА
Националката на България за Били Джийн Кинг къп Росица Денчева и нейната партньорка Моника Станкевич се класираха за финала на двойки на турнира в швейцарския град Вербие с награден фонд от 30 000 щатски долара.

В полуфиналите българката и полякинята се наложиха с 3:6, 6:2, 10-4 над Тифани Льометър от Франция и Тина Смит от Австралия.

Денчева и Станкевич загубиха първия сет, след като позволиха на поставените под №2 в схемата да вземат четири последователни гейма в края му, но в остатъка от двубоя българката и полякинята не оставиха съмнение, че са по-добрата двойка на корта. По този начин те взеха и реванш от Льометър и Смит за загубения финал през миналата седмица отново във Вербие.

Във финала Денчева и Станкевич очакват победилите от втория полуфинал. В него съперници са поставените под №1 Валентини Граматикопулу от Гърция и Диана Марцинкевича от Латвия и №3 Мари Фогт и Ева Мари Ворачек, и двете от Германия.

По-рано днес Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл. За място на полуфиналите тя ще играе отново с Тифани Льометър.

#Росица Денчева

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
Швьонтек изпита трудности, но продължава към третия кръг на US Open
Швьонтек изпита трудности, но продължава към третия кръг на US Open
БФ по тенис излезе с позиция във връзка с наказанието с лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов БФ по тенис излезе с позиция във връзка с наказанието с лишаване от състезателни права на Симон Антони Иванов
Чете се за: 01:55 мин.
Росица Денчева с нови победи на единично и двойки на турнир в Швейцария Росица Денчева с нови победи на единично и двойки на турнир в Швейцария
Чете се за: 01:32 мин.
Диа Евтимова отстъпи пред втората поставена в Анкара на сингъл, отпадна и на двойки Диа Евтимова отстъпи пред втората поставена в Анкара на сингъл, отпадна и на двойки
Чете се за: 01:20 мин.
Кузманов пропусна мачбол и отпадна в Порто Кузманов пропусна мачбол и отпадна в Порто
Чете се за: 01:12 мин.
Медведев беше глобен с 42500 долара заради скандала със съдията на US Open Медведев беше глобен с 42500 долара заради скандала със съдията на US Open
Чете се за: 01:57 мин.

Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за инцидента с парасейлинг в Несебър
Апелативният съд в Бургас потвърди ареста на задържаните за...
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР) След разпит в Антикорупционната комисия Никола Николов - Паскал се сдоби с четири обвинения (ОБЗОР)
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев Ракети и дронове вместо преговори: При руска атака е засегнато представителството на ЕС в Киев
Чете се за: 05:05 мин.
По света
Новите правила за матурите: Какво се променя за учениците в 7-и и...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
По света
Отлив на туристите от екстремните атракциони по морето след...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Максимална глоба от 10 000 лв. за авиопревозвача, свалил...
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
