БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Деница Сачева: Рая Назарян е кандидатът на ГЕРБ за ротационен председател на НС

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази

Повече няма да носим вина, че сме в управлението, коментира тя

Слушай новината

Рая Назарян е нашият кандидат за ротационен председател на Народното събрание - това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" депутатът от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. По думите ѝ ако БСП се съгласят на подобна смяна, процедурата ще бъде определена така, че да е "максимално достойна за всички страни".

"Очакваме колегите от БСП да разгледат предложението за ротация на председателя на парламента и да разберат, че това не е почти някой да бъде лишен от нещо, а опит за регламентиране на този дисбаланс, който имаме към момента и да имаме истински споделена отговорност".

Участието на "ДПС - Ново начало" като парламентарна подкрепа не е нещо ново, а най-малко може да бъде скрито, при положение, че всеки вижда таблото в пленарната зала, каза още Сачева.

"Има хора, които могат да приемат истината само ако тя им се поднесе по забавен начин. Не виждам какво толкова драматично или съдбовно се е случило. Борисов и Пеевски седнаха, разбраха се, че има нещо, което е важно - България да влезе в еврозоната, да имаме първия бюджет в евро, важно е да завършим този цикъл, а не да се отказваме по средата на пътя. Без да си поставят взаимни условия, се разбраха ние да получим тази парламентарна подкрепа".

ГЕРБ дадохме ясен сигнал, че повече вина няма да носим, а снимката слага категорична точка на всякакви спекулации, заяви още тя.

"Ще продължим да носим отговорността, която сме поели, но повече няма да сме универсалното извинение за това, че някой не може или не знае какво да направи"-

Бюджетът не се бави, тъй като по закон трябва да бъде внесен до 31 октомври, каза още Сачева. Според нея Министерският съвет ще се справи в срок. Обясни още, че до 25 октомври българското правителство е имало задължение да представи в Брюксел бюджетен план.

"Ние не сме представили в Брюксел бюджет, преди да е представен в страната. В Брюксел получиха параметри - дефицит, приходи, разходи, без да са дискутирани всички детайли".

Вижте целия разговор в "Денят започва с Георги Любенов"

# ГЕРБ-СДС #Деница Сачева

Последвайте ни

ТОП 24

"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
1
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
2
Дете падна от скала в района на Седемте Рилски езера
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
3
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент и положителен наркотест
4
Отстраниха временно инспектор от ДАИ - Пловдив след пътен инцидент...
Стрелба в Есен
5
Стрелба в Есен
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани (СНИМКИ)
6
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
2
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
6
12-годишен ученик е намушкан в столично училище

Още от: Политика

Атанас Атанасов: Има рискове от всякаква руска саботажна дейност
Атанас Атанасов: Има рискове от всякаква руска саботажна дейност
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
Мартин Димитров: Държавата трябва да провери запасите от нефт и да търси западен инвеститор за "Лукойл" Мартин Димитров: Държавата трябва да провери запасите от нефт и да търси западен инвеститор за "Лукойл"
Чете се за: 00:57 мин.
Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната Цончо Ганев: Случващото се с рафинерията е огромен сигнал за всички инвеститори в страната
Чете се за: 01:57 мин.
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
Премиерът Росен Желязков и То Лам обсъдиха икономическото и стратегическото сътрудничество Премиерът Росен Желязков и То Лам обсъдиха икономическото и стратегическото сътрудничество
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до София
Детето, паднало от скала в Рила, е транспортирано с хеликоптер до...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд Жълт и оранжев код за опасно време: Гръмотевични бури и дъжд
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Нова масирана руска атака срещу Киев Нова масирана руска атака срещу Киев
Чете се за: 00:45 мин.
По света
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф "Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
Чете се за: 13:52 мин.
Европа
На Димитровден небето се отваря
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тръмп увеличи митата за Канада
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджет 2026 - повече приходи и увеличение на доходите
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ