БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Денислав Иванов избра възпитаниците си за Евробаскет на колички

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата ще се състои от 4 до 13 септември в "Арена СамЕлион".

Български национален отбор по баскетбол на колички
Снимка: sportal.bg
Слушай новината

Определен бе съставът на България за предстоящото европейското първенство по баскетбол на колички, Дивизия C, което ще се проведе в Самоков. Надпреварата ще се състои от 4 до 13 септември в "Арена СамЕлион".

Българският състав е в група А на Еврошампионата, заедно с тимовете на Сърбия, Унгария, Дания и Чехия.

Първият мач на националите предстои на 7 септември срещу Сърбия от 19:00 часа. Ден по-късно, 8 септември, от 11:15 часа българите ще спорят с тима на Чехия. На 9 септември от 18:00 часа е двубоят срещу Унгария, а на 10 септември България ще играе срещу Дания от 11:15 часа.

Общо 10 отбора ще се включат в турнира, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

Груповата фаза на европейското първенство на колички в Самоков започва на 7 септември и ще продължи до 10 септември. Елиминациите и полуфиналите ще се играят на 11 септември, а финалът е насрочен за 12 септември.

Селектираните от наставника Денислав Иванов състезатели:

1. Рамазан Юксуз
2. Ясин Ташдемир
3. Антон Фиков
4. Атила Муталиб
5. Никола Хъмчев
6. Пламен Славов
7. Алберто Иванов
8. Петко Христов
9. Георги Ташев
10. Алексей Асенов

#Европейско първенство по баскетбол на колички в Самоков, Дивизия C #Български национален отбор по баскетбол на колички

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още интригуващи събития
1
Кампанията "Спортно лято с БНТ 3" продължава с още...
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя, обвинен в педофилия, и момичето, твърди адвокатът му
2
Родители и преподаватели знаели за комуникацията между учителя,...
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
3
Пожарът в Национален парк "Рила" се разраства
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на конференциите
4
Арда се бори, но не успя да преодолее Ракув за място в Лигата на...
Пожар гори на територията на парк "Рила"
5
Пожар гори на територията на парк "Рила"
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
6
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница

Най-четени

3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
1
3700 грама щастие: Добре дошла, Божана!
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
5
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста
6
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал...

Още от: Български баскетбол

Лилия Георгиева: Гордостта ми няма граници!
Лилия Георгиева: Гордостта ми няма граници!
България преодоля пасив от 14 точки и се класира за финала на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б България преодоля пасив от 14 точки и се класира за финала на Евробаскет за момичета до 16 години, Дивизия Б
Чете се за: 02:55 мин.
Миньор се подсили с американски гард Миньор се подсили с американски гард
Чете се за: 00:57 мин.
Тити Папазов: Убеден съм, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол Тити Папазов: Убеден съм, че Левски отново ще бъде първи на баскетбол
Чете се за: 01:37 мин.
България се класира на полуфинал на Евробаскет за момичета до 16 г. България се класира на полуфинал на Евробаскет за момичета до 16 г.
Чете се за: 01:42 мин.
Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол Александър Везенков сподели прогнозите си за еврошампионата по баскетбол
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав Рашков за...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня Пожар с жертва в дом за възрастни в село Огнен - ясна ли е причината за огъня
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Има ли опасност пожарът в Национален парк "Рила" да...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Плевен преди новата учебна година - ще има ли вода в яслите,...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Три къщи и седем стопански постройки изгоряха при пожар в Сърница
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ