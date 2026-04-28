Денислава Глушкова започна убедително на турнира в Санта Маргерита ди Пула

Денислава Глушкова се класира за втория кръг на турнира по тенис на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставената под номер 6 българка постигна категоричен успех над представителката на домакините Аурора Деида с 6:0, 6:1 за малко повече от час игра. Глушкова демонстрира сериозно превъзходство още от самото начало, като стартира мача със серия от осем поредни гейма и не остави съмнение в изхода на срещата.

22-годишната българка контролираше напълно развоя на двубоя и с уверената си игра си осигури място във втория кръг на надпреварата.

В следващата фаза Глушкова ще се изправи срещу победителката от двубоя между Луа Вуйович от Сърбия и британката Изабел Чери, която премина през квалификациите.