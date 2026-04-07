Денвър наложи волята си над Портланд след трилър

Денвър Нъгетс измъкна победата от Портланд Трейл Блейзърс със 137:132 след продължение в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Никола Йокич направи поредния си трипъл-дабъл, за да изведе отбора си до третата позиция в класирането на Западната конференция с баланс 51-28. Това обаче не се случи без затруднения, тъй като тимът от щата Колорадо се наложи да догонва съперника си, след като на полувремето изоставаше с 13 точки. С по-силна втора половина на срещата Нъгетс успяха да преодолеят пасива и да изпратят срещата в продължение, в което Джамал Мъри се отличи със 7 от 12-те точки за домакините от Денвър.

Никола Йокич поведе отбора си с 35 точки, 14 борби, 13 асистенции и 5 откраднати топки, Арън Гордън добави 23 точки и 9 борби, Джамал Мъри се отчете с 20 точки и 7 асистенции, а Камерън Джонсън отбеляза 17 точки и 7 асистенции.

За Портланд най-резултатен беше Тумани Камара с 30 точки, Дени Авдия добави 26 точки и 7 асистенции, Джру Холидей записа дабъл-дабъл от 19 точки и 11 асистенции, а Донован Клинган и Скуут Хендерсън вкараха по 18 точки, към които първият добави и 12 борби.

Сан Антонио Спърс се наложи над Филаделфия 76ърс със 115:102, с което достигна границата от 60 успеха за сезона. Тексасци отново се доближиха на две победи от лидера на Запад Оклахома Сити Тъндър, след като в последните си 34 мача успяха да надвият съперниците си 31 пъти. Отборът на Филаделфия пък вече е седми - под линията за директно участие в плейофите с баланс 43-36, с едно поражение повече от шестия Торонто Раптърс.

Стефон Касъл записа трипъл-дабъл от 19 точки, 13 асистенции и 10 борби за Спърс, Дилан Харпър и Виктор Уембаняма отбелязаха по 17 точки, но френският център напусна двубоя още през първото полувреме след удар в ребрата и не се завърна повече в игра.

Джоел Ембийд бе най-добър за Сиксърс с 34 точки и 12 борби за дабъл-дабъл, Пол Джордж добави 16 точки, а Тайрийз Макси реализира 15 точки и 8 асистенции.

Орландо Меджик спечели срещу лидера в Източната конференция Детройт Пистънс със 123:107. Тимът от Флорида изравни баланса си със седмия и осмия (Филаделфия 76ърс и Шарлът Хорнетс) с 43-36, но ще се нуждае от силен завършек на сезона, за да участва в плейофите без да премине през плей-ин турнира. Детройт вече осигури титлата си на Изток с баланс 57-22.

Паоло Банкеро поведе Орландо с 31 точки, Дезмънд Бейн добави 25, а Антъни Блек се включи с 14 точки от пейката.

За отбора на Детройт Джейлън Дърън и Данис Дженкинс вкараха по 18 точки, а Кевин Хъртър и Джавонте Грийн добавиха по 17.

Си Джей Маккалъм вкара от центъра в последната секунда, но кошът му не беше зачетен, а Ню Йорк Никс се наложи над Атланта Хоукс със 108:105. Джейлън Брънсън вкара два наказателни удара при 1,2 секунди до края, за да донесе 3 точки аванс на нюйоркчани, а опитът на Маккалъм дойде след изтичането на времето. Така Никс запазват третото място с баланс 51-28, докато Хоукс са пети с 45-34.

Джейлън Брънсън бе най-резултатен за Ню Йорк с 30 точки, към които добави и 13 асистенции. Оу Джи Ануноби добави 22, а Карл-Антъни Таунс допринесе с дабъл-дабъл от 21 точки и 12 борби.

Никейл Алекзандър-Уокър беше най-резултатен в срещата с 36 точки, Джейлън Джонсън добави 21 точки и 11 борби, а Си Джей Маккалъм вкара 17 точки.

Кливланд Кавалиърс постигна убедителен успех срещу Мемфис Гризлис със 142:126. В отсъствието на звездите Донован Мичъл и Джеймс Хардън, Еван Мобли поведе тима си с 24 точки, Денис Шрьодер добави дабъл-дабъл от 22 точки и 11 асистенции, Сам Мерил вкара 4 тройки и общо 21 точки, а Кион Елис завърши с 19 точки и 8 асистенции.

Оливие-Максенс Проспър вкара 24 точки за Гризлис, Дарик Уайтхед и Адама Бал добавиха по 20 точки, а Лукас Уилямсън се отчете със 17. Домакините изравниха и рекорда в НБА по вкарани тройки с 29, но опитите им в последните минути да го подобрят удариха на камък.