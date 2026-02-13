Депутатите приеха оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев

Депутатите приеха извънредно оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев. Той е подал заявление за това до Народното събрание на 11 февруари. Оставката е очаквана и формална, тъй като депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията в края на януари.

Според ПП-ДБ оставката на Славчев е ужасно закъсняла. И поискаха да дойде в зала и да мотивира решението си.