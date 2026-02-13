Депутатите приеха оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха извънредно оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев. Той е подал заявление за това до Народното събрание на 11 февруари. Оставката е очаквана и формална, тъй като депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията в края на януари.

Според ПП-ДБ оставката на Славчев е ужасно закъсняла. И поискаха да дойде в зала и да мотивира решението си.

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: “Това е човекът, който организира незаконни разпити, ареста на варненския кмет. Човекът, който караше служители на КПК да притискат свидетели да свидетелстват в определена посока.“

Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Събирате подписи да поискате оставката на г-н Славчев. Оставката е подписана от лидера на най-голямата парламентарна група и когато е депозирана, казвате „защо се подава“ . Това се нарича раздвояване на личността и това не го казвам за Вас, г-н Мирчев. Имам чувството, че живея в паралелни реалности.“

Костадин Костадинов, „Възраждане“: „Ние ще подкрепим оставката. Това е някакъв правен абсурд и нейният председател си подава оставката 1 седмица по-късно.“

