Депутатите приеха оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев

Депутатите приеха извънредно оставката на председателя на Антикорупципонната комисия Антон Славчев. Той е подал заявление за това до Народното събрание на 11 февруари. Оставката е очаквана и формална, тъй като депутатите закриха Комисията за противодействие на корупцията в края на януари.
Според ПП-ДБ оставката на Славчев е ужасно закъсняла. И поискаха да дойде в зала и да мотивира решението си.
Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: “Това е човекът, който организира незаконни разпити, ареста на варненския кмет. Човекът, който караше служители на КПК да притискат свидетели да свидетелстват в определена посока.“
Костадин Ангелов, ГЕРБ-СДС: „Събирате подписи да поискате оставката на г-н Славчев. Оставката е подписана от лидера на най-голямата парламентарна група и когато е депозирана, казвате „защо се подава“ . Това се нарича раздвояване на личността и това не го казвам за Вас, г-н Мирчев. Имам чувството, че живея в паралелни реалности.“
Костадин Костадинов, „Възраждане“: „Ние ще подкрепим оставката. Това е някакъв правен абсурд и нейният председател си подава оставката 1 седмица по-късно.“