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Десабър: Играчите заслужават тази историческа точка за ДР Конго

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Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
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Селекционерът на африканците не скри гордостта си след равенството с Португалия и първата спечелена точка в историята на страната на световни първенства

Снимка: AP Photo
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Селекционерът на ДР Конго Себастиен Десабър отдаде заслуженото на своите футболисти след историческото равенство 1:1 срещу Португалия в първия мач на тима на Мондиал 2026.

Африканците записаха първата точка и отбелязаха първия си гол на световни финали, а наставникът не скри емоциите си след последния съдийски сигнал.

"Огромна гордост е да спечелим първата точка на Демократична република Конго на световно първенство, както и да отбележим първия си гол. Играчите показаха невероятна отдаденост и безкористност“, заяви Десабър.

Специалистът подчерта, че неговият отбор е изпълнил тактическия план почти безупречно и е заслужил историческия резултат срещу един от фаворитите в турнира.

"Изпълнихме плана на играта точно както искахме. Успяхме да се възползваме от статично положение и да отбележим. Много се гордея с футболистите, защото представиха Конго по най-добрия възможен начин“, добави селекционерът.

Равенството срещу Португалия се нареди сред най-значимите резултати в историята на конгоанския футбол и даде сериозни надежди на отбора в битката за място в елиминационната фаза на Мондиал 2026.

#Себастиен Десабър #Национален отбор на ДР Конго по футбол за мъже #Мондиал 2026 #Национален отбор на Португалия по футбол

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