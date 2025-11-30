БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десет сантиметра сняг натрупа в Пампорово
Десет сантиметра сняг натрупа в Пампорово

У нас
Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия

Десет сантиметра сняг натрупа в Пампорово
Снимка: БТА
Десет сантиметра е натрупаната снежна покривка в Пампорово, съобщиха от станцията на Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст в курорта.

Температурата е минус 2 градуса.

Ски зоната е побеляла от сняг, а оръдията за изкуствен сняг все още не работят.

Системата за изкуствено заснежаване се включва обичайно след падане на температурите под минус 3 градуса.

Първите за зимния сезон туристи в Пампорово се очакват около 6-8 декември, когато пристигат групи за студентския празник от университети в цялата страна.

В района на Рожен снегът е 7 см, а термометрите отчетоха минус 2 градуса тази сутрин, информират от Метеорологичната станция.

Всички пътища в област Смолян са проходими при зимни условия, съобщиха от Областното пътно управление.

Пътните участъци във високите зони на областта, където е паднал сняг, са почистени и опесъчени.

За предстоящия ски сезон в курорта се очакват туристи от Република Северна Македония, Сърбия, Турция, Гърция, Великобритания и Ирландия, съобщиха от „Пампорово“ АД.

Според данните от записванията се очертава по-значим ръст на турски и румънски туристи.

#натрупана снежна покривка #сняг #Пампорово

