Десети пореден протест в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев се проведе във Варна

Тази вечер във Варна се проведе десети пореден протест в подкрепа на кмета на града Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, които се намират в ареста.

Молбата за излизане на Коцев от ареста трябваше да бъде разгледана на 18 септември, но ден по-рано си направиха отвод председателя на съдебния състав Александър Желязков и членовете му Атанаска Китипова и Десислав Любомиров. Впоследствие беше определен нов съдебен състав с председател Венелин Иванов, като мярката е насрочена за утре - 23 септември.

Основното искане на протесиращите и днес остава свободата на тримата задържани и край на “срастването на съдебната власт с политически и олигархични кръгове в страната”.

Шествието започна от Червения площад, премина по варненските улици и спря на площад “Независимост” и Съдебната палата. Организаторите отправиха отново официална покана към Бойко Борисов да шества заедно с тях по улиците на Варна, след като бил готов и той да сложи тениска с лика на Благомир Коцев