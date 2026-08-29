Десетки евакуирани в 5 сутринта заради горящо заведение в Созопол

Евакуираха десетки туристи рано тази сутрин заради голям пожар в Созопол. Огънят е изпепелил ресторант и хотел край централния плаж в курортния град.

Седем часа след инцидента районът около пожара все още е отцепен от полицията и хора тук не се допускат. Огънят е избухнал около 5.00 часа тази сутрин в заведение, което вече е изравнено с земята.

Заради силния вятър и самата дървена конструкция, от която е направено заведението, огънят се е разпространил и по фасадата на хотела, от където десетки души бяха евакуирани.

Според пожарната, докато спят огънят е навлязал и в стаите и е имало опасност за хората заради голямото задимяване.

Добрата новина е, че няма пострадали хора. Общо 20 са засегнатите стаи, 8 са напълно изпепелени, другите частично.

Спешна евакуация събудила гостите на горящия хотел.

Таня Гешева, турист: „В 05.00 ч. започнаха да тропат по вратите от съседните стаи за евакуация. Като слязохме тук огънят беше страшен, гърмежите също." Христина Ковачка, турист: „Спяхме и се чука на вратата. Викам сънувам ли какво се случва – „Лельо Хриси, пожар, пожар. Това е внучето ми, това е дъщеря ми, много се уплаших за тях."

Десетки летовници се озовали навън единствено с дрехите на гърба си.

Елена Ковачева, турист: „Казаха ни, че след 4 часа ще влязат пожарникарите да видят дали дрехите са ни вътре и това е, други няма какво."

Огънят е тръгнал от хладилник в кухнята на ресторант пред хотела, който е дал дефект ден преди инцидента.

Георги Кацарски, управител на ресторанта и хотела: „Никога не е правил проблеми хладилникът. Вчера през деня дойде техник да го оправи и може би оттам е станал целия проблем, понеже в 5 без 5, като се обади пазачът, влязох в заведението гореше хладилникът. Опитахме се да го спрем с 20 пожарогасителя." Иван Киров, инспектор в РСПБЗН-Бургас: „Това е кухнята на ресторанта. Там е възникнал самия пожар. След това излиза от външната страна, където е дървения навес на ресторанта и обхваща вече и горните етажи по фасадата."

Част от туристите прекратиха почивката си, други ще бъдат настанени в съседни бази. Очаква се скоро хората да бъдат допуснати да си вземат багажа от изгорелият хотел или поне това, което е останало от него.

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