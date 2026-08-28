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Временно спират издаването на български паспорти с 10-годишна валидност

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Издаването на паспорти със срок за 5 години продължава и пътуванията на българските граждани няма да бъдат засегнати

паспорт
Снимка: БНТ
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Временно се преустановява приемът на заявления и издаването на 48-странични български паспорти със срок на валидност от 10 години, съобщиха от МВР.

Причината е техническа - интересът към този тип паспорт е неочаквано голям и от старта на предлагането му издадените документи надхвърлят четирикратно предварителните прогнози и съответно набавените към момента количества бланки за него. Прогнозните количества са определени към 2018 г., при стартиране на процедурата за изграждане на системата за ново поколение български лични документи.

Издаването на паспорти с 5-годишна валидност продължава без прекъсване и по установения ред.

Създадена е необходимата организация, така че гражданите да могат своевременно да получат документите си и да не бъде възпрепятствана възможността им да пътуват извън страната.

На гражданите, подали заявление за български паспорт с валидност от 10 години, ще бъде издаден паспорт с 5-годишна валидност. Предстои да бъде определен механизъм за компенсиране на засегнатите чрез възстановяване на разликата в заплатената такса. За реда за компенсация гражданите ще бъдат информирани допълнително.

#10-годишна валидност #паспорти #МВР

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