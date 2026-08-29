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Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент

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Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент, а на 8 септември - на председателя на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата й за държавен глава. Президентът коментира и случая с ареста на журналистката в Струмяни.

Илияна Йотова, президент на България:"Заставам изцяло в нейна защита, защото смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин."

По повод избора на членове на ВСС от парламентарната квота, държавният глава заяви:

Илияна Йотова, президент на България:"Очаквам да има консенсус по тази тема. Народното събрание е длъжник като институция, защото дълго време не можа да определи и да гласува своята парламентарна квота. Изтеклият дълги години мандат на Висшия съдебен съвет една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система на нас, българските граждани. И затова сега Народното събрание трябва да бъде на нивото, на висотата на институцията и на нашите очаквания и да има такъв консенсус. Аз лично съм оптимист."

Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, процесът да бъде прозрачен, с участието на всички парламентарни групи. Трябва да се намерят решенията, допълни Йотова.

Илияна Йотова, президент на България: "Трябва да е достатъчно прозрачен процесът за определянето на професионалната квота. Ако отново посеем съмнения по начина, по който се избира новия ВСС, отново има слухове, внушения, че има други аргументи, с които се предлагат тези кандидати, тогава нищо не сме свършили."

#обявявяне #случаят в Струмяни #нов ВСС #президентът Илияна Йотова #кандидат за вицепрезидент

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