Следващата седмица президентът Илияна Йотова ще обяви името на кандидата за вицепрезидент, а на 8 септември - на председателя на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата й за държавен глава. Президентът коментира и случая с ареста на журналистката в Струмяни.

Илияна Йотова, президент на България:"Заставам изцяло в нейна защита, защото смятам, че най-важното са човешките права и тяхното гарантиране. И като журналист, и като гражданин."

По повод избора на членове на ВСС от парламентарната квота, държавният глава заяви:

Илияна Йотова, президент на България:"Очаквам да има консенсус по тази тема. Народното събрание е длъжник като институция, защото дълго време не можа да определи и да гласува своята парламентарна квота. Изтеклият дълги години мандат на Висшия съдебен съвет една от основните причини за липсата на доверие в съдебната система на нас, българските граждани. И затова сега Народното събрание трябва да бъде на нивото, на висотата на институцията и на нашите очаквания и да има такъв консенсус. Аз лично съм оптимист."

Едновременно с това трябва да бъдат предложени стойностни хора, процесът да бъде прозрачен, с участието на всички парламентарни групи. Трябва да се намерят решенията, допълни Йотова.