Дешан няма да води Франция срещу Норвегия заради лична трагедия

Треньорът на Франция Дидие Дешан ще пътува до родината поради смъртта на майка си и ще пропусне последния мач от груповата фаза на световното първенство срещу Норвегия. Мачът ще се проведе на 26 юни.

Франция и Норвегия са в група I, като и двата отбора имат по шест точки и гарантирано място в елиминационния кръг. За да си осигури първото място, Франция трябва да избегне загуба в последния си двубой.

57-годишният Дешан е начело на националния тим от 2012 година. Под негово ръководство отборът спечели Мондиал 2018, сребро от Мондиал 2022, завърши втори на Евро 2016 и спечели Лигата на нациите 2024/2025.