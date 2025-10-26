Десподов с асистенция за класика на ПАОК

Капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов започва все да играе все по-добре и днес имаше решаващ принос за успеха на ПАОК с 3:0 над НФК Волос в 8-ия кръг на Суперлигата.

Първото полувреме завърши без голове, а четири минути след подновяването на играта Десподов подаде от фаул на Йоргос Якумакис, който с много красив изстрел откри резултата. Другите два гола бяха дело на руснака Магомед Оздоев, който удвои в 73-ата минута и оформи крайния резултат в 80-ата.

С успеха си днес на своя стадион ПАОК събра 20 точки и остава на върха, независимо от изхода на играещото се по-късно днес дерби между Олимпиакос (Пирея) и АЕК (Атина).

Десподов остана на терена до 68-ата минута, когато напусна заедно със Састре, а местата им заеха Кени и Андрия Живкович. Старши треньорът на тима Разван Луческу продължи да ротира състава и да прави идентични смени всеки мач, като този път започна с две в 58-ата минута и завърши с една в 78-ата.

Българското крило демонстрира много добра форма през седмицата при успеха над Лил в Лига Европа, а днес създаде първите голови възможности в мача. Негово подаване от ъгъла на терена от дясно можеше да бъде превърнато в гол от Якумакис и Деян Ловрен, но и двамата не се усетиха къде да атакуват топката.