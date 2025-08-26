Детето, ударено от токов удар във Варна, вече си е у дома

Димитър е изписан от болницата, междувременно Община Варна направи проверка на електрическите стълбове в района на инцидента
Детето, което беше покосено от токов удар във Варна, вече е изписано от болницата и е със семейството си. Инцидентът стана миналата седмица, докато момчето е играло с брат си на детска площадка в близост до блока, където живеят.
Последваха няколко проверки от страна на Община Варна на електрическите стълбове в района на инцидента, като последната от тях не е установила проблеми със съоръженията.
Майката на Димитър разбрала за случилото се от другото си дете.
"Той беше с щръкнала коса, с разширени от ужас очи. Трепереше конвулсивно и очите му бяха кървясали. Най-лошото беше, че миришеше на изгоряла човешка плът. Това най-силно ме притесни. По-скоро брат му ми обясни повече, отколкото той самият. Защото Митко говорише на пресекулки, не можех да го разбера", коментира Мария Иванова, майка на Димитър.
Първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете.
"Понеже първите две проверки не са показали наличие на електричество по стълбовете, но детето е ударено от тока, реших извънредно да назнача 4-членна комисия, която да е от районното кметство, фирмата изпълнител, "Инженерна инфраструктура" към голяма община и "Защита на населението", които са енергетици към голяма община. Обиколили са 50 стълба в района, които са обследвани обстойно. Няма наличие на електричество. Въпреки това детето е с обгорена ръка. Странен инцидент", каза Илия Коев, заместник-кмет по сигурността в Община Варна.