Детройт и Кливланд оформиха единия полуфинал в Източната конференция на НБА

Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция.

Кейд Кънингам се отличи с 32 точки и 12 асистенции, Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик със 116:94 в седмия мач за 4:3. Така тимът взе плейофна серия за първи път от 18 години насам.

Детройт за последно спечели плейофна серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008-а. Пистънс излиза в следващия кръг срещу Кливланд Кавалиърс. Първият мач ще се играе във вторник. Съперниците от Централната дивизия си разделиха четирите срещи от редовния сезон.

„Бяхме притиснати до краен предел. И това ни накара наистина да се замислим как играем, какво ни доведе до тази позиция и какво ни накара да спечелим толкова мачове, колкото спечелихме в редовния сезон. И ни върна към баскетбола, за който знаехме, че сме способни“, каза Кънингам.

Пистънс стана 15-ият отбор в историята на НБА, преодолявайки изоставане от 1:3, и вторият за последните две вечери, след като Филаделфия 76ърс се върнаха, за да елиминират Бостън.

Джарет Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кливланд Кавалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа със 114:102 над Торонто Раптърс в седмия двубой.

Алън записа 14 точки и 10 борби, включително пет в нападение, като Кливланд направи серия от 49:21 в рамките на 15 минути през втората и третата четвърт, където превърна деветточков дефицит в 19-точков аванс.

Донован Мичъл наниза с 22 точки за "кавалерите", а Джеймс Хардън добави 18.

Скоти Барнс се отличи с 24 точки и 9 борби, а Ар Джей Барет отбеляза 23 за Раптърс, които бяха в плейофите за първи път от 2022 година насам.