БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в...
Чете се за: 04:25 мин.
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с...
Чете се за: 00:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Детройт и Кливланд оформиха единия полуфинал в Източната конференция на НБА

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
Спорт
Запази

Детройт победи Орландо Меджик със 116:94, за да затворят дуела с 4:3 успех. Кливланд също се класира за полуфиналите след победа със 114:102 над Торонто Раптърс в седмия мач.

Детройт и Кливланд оформиха единия полуфинал в Източната конференция на НБА
Снимка: БТА
Слушай новината

Отборите на Детройт и Кливланд спечелиха седмите си мачове от първия кръг в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада и ще играят един срещу друг в полуфиналните плейофи на Източната конференция.

Кейд Кънингам се отличи с 32 точки и 12 асистенции, Тобиас Харис добави 30 точки, а Детройт Пистънс победиха Орландо Меджик със 116:94 в седмия мач за 4:3. Така тимът взе плейофна серия за първи път от 18 години насам.

Детройт за последно спечели плейофна серия, побеждавайки Орландо във втория кръг през 2008-а. Пистънс излиза в следващия кръг срещу Кливланд Кавалиърс. Първият мач ще се играе във вторник. Съперниците от Централната дивизия си разделиха четирите срещи от редовния сезон.

„Бяхме притиснати до краен предел. И това ни накара наистина да се замислим как играем, какво ни доведе до тази позиция и какво ни накара да спечелим толкова мачове, колкото спечелихме в редовния сезон. И ни върна към баскетбола, за който знаехме, че сме способни“, каза Кънингам.

Пистънс стана 15-ият отбор в историята на НБА, преодолявайки изоставане от 1:3, и вторият за последните две вечери, след като Филаделфия 76ърс се върнаха, за да елиминират Бостън.

Джарет Алън изравни рекорда си в плейофите с 22 точки и 19 борби, а Кливланд Кавалиърс се класираха за полуфиналите на Източната конференция след победа със 114:102 над Торонто Раптърс в седмия двубой.

Алън записа 14 точки и 10 борби, включително пет в нападение, като Кливланд направи серия от 49:21 в рамките на 15 минути през втората и третата четвърт, където превърна деветточков дефицит в 19-точков аванс.

Донован Мичъл наниза с 22 точки за "кавалерите", а Джеймс Хардън добави 18.

Скоти Барнс се отличи с 24 точки и 9 борби, а Ар Джей Барет отбеляза 23 за Раптърс, които бяха в плейофите за първи път от 2022 година насам.

#Плейофи на НБА 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат драстично, пътуването на обикновените хора ще стане почти невъзможно
1
Българка от фалирала авиокомпания в САЩ: Билетите ще поскъпнат...
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
2
БНТ излъчва Giro d'Italia с исторически старт от България
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
3
Ивайло Габровски в предаването "Зала на славата"
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
4
Почина журналистът и икономист Красимир Лаков
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
5
Слънчево време през новата седмица и повишение на температурите
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст
6
Актьорът Петър Димов почина на 87-годишна възраст

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
2
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
3
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
4
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
5
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов
6
БНТ променя програмата си в памет на Михаил Заимов

Още от: НБА

Филаделфия разплака Бостън по пътя към Топ 4 в плейофите
Филаделфия разплака Бостън по пътя към Топ 4 в плейофите
Торонто и Детройт стигнаха до седми мачове в плейофите на НБA Торонто и Детройт стигнаха до седми мачове в плейофите на НБA
Чете се за: 01:37 мин.
Лейкърс довършиха започнатото срещу Хюстън в плейофите на НБА (ВИДЕО) Лейкърс довършиха започнатото срещу Хюстън в плейофите на НБА (ВИДЕО)
Чете се за: 05:10 мин.
Минесота Тимбъруулвс и Ню Йорк Никс продължават напред в плейофите на НБА Минесота Тимбъруулвс и Ню Йорк Никс продължават напред в плейофите на НБА
Чете се за: 04:47 мин.
Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата Леброн Джеймс: Нямаме време да мислим върху загубата
Чете се за: 01:45 мин.
Плейофна драма на Изток: Пистънс намалиха, Кавалиърс поведоха Плейофна драма на Изток: Пистънс намалиха, Кавалиърс поведоха
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за следващото редовно правителство
Премиерът Гюров: Оставяме около 2 млрд. евро повече в бюджета за...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание Президентът Илияна Йотова ще проведе утре консултации с парламентарните групи в 52-рото Народно събрание
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър Свлачището на пътя между Пампорово и Смолян никога не е било изследвано, заяви служебният регионален министър
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи 20 000 моряци и стотици кораби са блокирани в района на Ормузкия проток, Тръмп обеща да ги освободи
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Национално изложение за цветя "Флора 2026" се провежда в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Трима загинали при предполагаема епидемия на круизен кораб,...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Благоевград ще отбележи 123 години от гибелта на Гоце Делчев
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Международен ден на пожарникаря: Огнеборците настояват за промени в...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ