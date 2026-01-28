Детройт спечели гостуването си на Денвър в НБА

Детройт Пистънс се наложи над Денвър Нъгетс със 109:107 като гост в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА). Домакините получиха три наказателни удара в последните моменти на срещата, но Джамал Мъри пропусна втория, а след умишления пропуск при третия опит и 0,7 оставащи секунди, не остана време за борба в нападение и изравнителен кош. Така Детройт подобри баланса си до 34-11 и затвърди лидерството си в Източната конференция, докато Денвър е трети на Запад с 31-16.

Тобаяс Харис и Кейд Кънингам поведоха „буталата“ с 22 точки, а вторият добави 11 асистенции за дабъл-дабъл. Джейлън Дърън и Аузар Томпсън се отчетоха с по 14 точки.

Джамал Мъри бе най-резултатен в срещата с дабъл-дабъл от 24 точки и 10 асистенции, Йонас Валанчюнас добави 16 точки и 16 борби, а Брус Браун се изравни с него по резултатност.

Шампионът Оклахома Сити Тъндър спечели срещу последния в Западната конференция отбор на Ню Орлиънс Пеликанс със 104:95 в друг мач от вечерта. В заключителните минути прескочиха искри между двата тима, след като Садик Бей и Джейлин Уилямс се сбутаха и си изкараха технически нарушения, а по-късно Джеремая Фиърс и Лу Дорт се сдърпаха преди да бъдат разделени. В иначе спокоен двубой „Гръмотевиците“ поведоха с 10 точки в края на третата част и до финала не изпуснаха преднината си, за да си спечелят 38-и мач от началото на сезона.

Шей Гилджъс-Алекзандър отбеляза 29 точки за Оклахома Сити, преминавайки границата от 20 за 118-и пореден мач - второто най-добро постижение в историята на НБА. Чет Холмгрен добави 20 точки и 14 борби за дабъл-дабъл, а Айзея Джо се включи със 17 от пейката.

За Пеликанс Зайън Уилямсън записа дабъл-дабъл от 21 точки и 11 борби, Садик Бей добави 16 точки и 13 борби, а Трей Мърфи III вкара едва 3 от 20-те си стрелби от игра за общо 10 точки.

Филаделфия 76ърс нанесе трета поредна загуба на Милуоки Бъкс, побеждавайки убедително със 139:122. Пол Джордж отбеляза 32 точки, а Джоел Ембийд вкара 18 от 29-те си точки през първата четвърт, за да донесе успеха на тима от щата Пенсилвания. Тайрийз Макси добави 22 точки и 9 асистенции за Сиксърс, а Джаред Маккейн се включи със 17 точки, влизайки от пейката. Така тимът на Филаделфия подобри баланса си на 6-ото място в Източната конференция до 25-21, докато Милуоки е 12-и с 18-27.

За „Елените“, които отново бяха без звездата си Янис Адетокунбо, Майлс Търнър записа 31 точки, Райън Ролинс добави 24 точки и 8 борби, а Боби Портис и Кайл Кузма отбелязаха по 17 точки.

Вашингтон Уизардс прекъсна серията си от 9 поредни поражения, надделявайки над Портланд Трейл Блейзърс със 115:111. Това беше и първа домакинска победа срещу този съперник от 16 януари 2017 година. Алекс Сар поведе съотборниците си с 29 точки, 12 борби и 6 чадъра, Крис Мидълтън и Кишон Джордж добавиха по 19 точки, а Тре Джонсън се отчете с 18 за Уизардс, които са последни в Източната конференция с баланс от 11-34.

За 9-ия на Запад тим на Портланд Шейдън Шарп отбеляза 31 точки, Дени Авдия добави дабъл-дабъл от 17 точки и 12 борби, Тумани Камара се отчете с 16 точки и 9 борби, а Донован Клинган записа 14 точки и 20 борби.

Ню Йорк Никс постигна успех над Сакраменто Кингс със 103:87. Това беше трета поредна победа за тима от „Голямата ябълка“, дошла след силна последна четвърт в мача, спечелена с 31:15. Джейлън Брънсън отново се изяви като лидер на Никс с 28 точки, Микал Бриджис добави 18 точки, Карл-Антъни Таунс се отчете с дабъл-дабъл от 17 точки и 11 борби, а Оу Джи Ануноби - с 15 точки.

ДеМар ДеРоузън беше най-резултатен в срещата с 34 точки за „Кралете“, но той не получи достатъчно помощ от съотборниците си, от които единствено Ръсел Уестбрук с 14 точки и Домантас Сабонис - с 11 точки и 12 борби, достигнаха двуцифрени показатели за резултатност.